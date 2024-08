Der Regisseur Alireza Golafshan freut sich in der Woche vom 26. August bis zum 1. September auf den Kinostart seiner neuen Komödie, eine Kunstinstallation und Urlaub in Italien.

Alireza Golafshan studierte Kunstgeschichte und Philosophie, wollte dann aber doch lieber Filme machen. Also bewarb er sich an der Hochschule für Film und Fernsehen HFF in München – und wurde genommen. Seit dem Kinoerfolg von „Die Goldfische“ gilt er als deutsche Komödien-Hoffnung. Am 29. August startet Golafshans jüngste Komödie in den Kinos: Für „Alles Fifty Fifty“ bekam der Halbiraner den Bayerischen Filmpreis für die beste Regie, auch wegen seiner herrlich entlarvenden Wortwitz-Duelle.