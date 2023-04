Von Karl-Heinz Peffekoven

Vom Aussterben der guten alten griechischen Taverne ist in München nicht selten die Rede, auch in Texten des notorisch nostalgischen Peffekoven. Voller Wehmut denkt er an sein Stammlokal im Dreimühlenviertel zurück, einen Griechen am Eck, gleich bei der Eisenbahnbrücke. Der Wirt war so breit wie wohlwollend, die Wirtin die Seele des Lokals, im Hinterzimmer tagte der albanische Kulturverein, es gab Herkules-Platten und viele Runden Ouzo. Einmal sangen Peffekoven und sein Freund Andres einer wildfremden Tischnachbarin ein Geburtstagsständchen, und das halbe Lokal stimmte herzhaft ein. Tempi passati, diese Art von Taverna in der Nachbarschaft ist selten geworden, und das Lokal gibt es lange nicht mehr.

Aber nur eine Ecke weiter hat vergangenes Jahr ein hoffnungsvoller Nachfolger eröffnet, das Aliki. Direkt im Herzen des Viertels in der Dreimühlenstraße gelegen, widersetzt es sich dem üblichen Trend zur Gentrifizierung, entstanden ist ein Eckgrieche von ehrlichen Schlag. Der alte Gastraum mit den schönen hohen Fenstern leuchtet abends aufs Verlockendste, und die gute Nachricht: Die Küche ist deutlich besser als in Peffekovens Stammgriechen selig. Da ging man eher trotz des Essens hin und wegen der Atmosphäre, im neuen Aliki stimmt beides. Was das Lokal, nebenbei erwähnt, auch für Familien sehr angenehm macht, Kinder sind hier gern gesehen und stören niemanden, leise ist das Aliki ohnehin nicht.

Freundlich geht es an den langen Tischen zu und lebhaft, die Kellner sind sehr nett und bemühen sich auch bei guter Auslastung am Wochenende, spontan entschlossenen Gästen ein Plätzchen zu finden, sonst verkürzt ein Ouzo an der Bar die Wartezeit. Irgendwer wird schon weiterziehen und Platz machen. Die neumodische Münchner Unsitte, Gästen einen Zwei-Stunden-Slot zu verpassen, ist hier glücklicherweise unbekannt. Dieser Ort hat von ersten Tag an gestimmt.

Detailansicht öffnen Das ist Usus: Ouzo of Plomari, serviert im Aliki. (Foto: Robert Haas)

Kulinarisch bewegt man sich hier auf sehr vertrautem Gelände. Das ist eine Taverne, kein Tempel moderner Cuisine. Es dominieren Klassiker: Gyros, Souvlaki, und sie waren fast immer frisch und zart, wie sie sein sollen. Nur einmal fiel eine Gyros-Portion etwas fett aus, wurde aber klaglos ersetzt. Sehr schön. Kombiniert ist Gyros mit Calamari, gereicht mit Reis, Gemüse und scharfem Tsatsiki (15,80 Euro, Baby- Calamari ohne Gyros 18,90).

Preislich ist das alles, gemessen am Münchner Niveau, eher günstig; eine sehr feine frische Dorade mit Spinat und Zitronensoße lag bei 23,50 Euro. Ein Begleiter Peffekovens rühmte auch das ausgelöste Huhn mit Senfsauce, das man in griechischen Lokalen nicht so häufig findet. Für großen Hunger bei nicht so großem, vielleicht studentischem Geldbeutel empfiehlt Peffekoven die von ihm selbstlos verkostete Aliki-Platte, 29,90 Euro für zwei Personen (Gyros, Souvlaki, Bifteki - das Bifteki war übrigens auch sehr gut, schön locker und pfeffrig).

Der gut trinkbare griechische Hauswein mit dem hoffnungsvoll stimmenden Namen "5 Senses" (Peffekoven hatte nach dem Genuss seine fünf Sinne noch beisammen, kann er berichten) ist mit 5,90 Euro für 0,2 Liter günstig, und ein halber Liter harziger Malamatina Ist mit 11,80 nicht teurer als anderswo im Viertel ein kleines Gläschen Wein. Die Explosion der Weinpreise in Münchens Lokalen hat Peffekoven oft und vergeblich beklagt, auch im Aliki kostet ein Glas Grauburgunder schon 8,90 Euro, aber es gibt ja den Hauswein. Und bei den Flaschen sind interessante Produzenten dabei, etwa ein kräftiger, fast erdiger weißer Mantinia Teselepos vom Peleponnes (32,50).

Detailansicht öffnen Schlichte Tische, gute Küche: Das Aliki in der Ehrengutstraße macht keine große Welle. (Foto: Robert Haas)

Bei den warmen Vorspeisen lobte Peffenkovens Begleitung den Oktopus mit Zwiebeln und Kartoffelbrei (16,90). Die Bandbreite origineller Vorspeisen ist groß, es gefielen Zuchinipuffer und Käse mit Sesam und Honig. Die Küche ist traditionell fleischlastig, hat aber ausreichend Vegetarisches wie Ofengemüse oder Tomatenpasta mit Fenchel und Oliven (Krithariki, 12,50 Euro) zu bieten.

Und die guten Aussichten: Bald beginnt die Freiluftsaison, und es ist schwer, einen schöneren Platz zu finden als die große Terrasse vor dem Aliki. Die würdigen Gründerzeitgiebel umrahmen den Platz an der Ecke zur Ehrengutstraße, und man nimmt vielleicht noch einen letzten Ouzo für den Weg.

Warnung: Ein Internet-Bewerter zog ernsthaft einen Stern ab, weil er abends keinen Parkplatz fand. Da kann man nur sagen: Selber schuld, wer mit dem Auto kommt. Das Aliki bietet seinen Gästen vieles, aber gewiss keinen Parkplatz im Dreimühlenviertel. Denn wer hier jemals einen gefunden hat, gibt ihn nie wieder auf.

Aliki, Ehrengutstraße 15, 80469 München, Telefon 5140 3660; Info@aliki-munich.de, Öffnungszeiten: täglich 17 Uhr bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 1 Uhr

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.