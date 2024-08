Von Michael Bremmer, München

Noch ist Zeit bis Donnerstag, noch fehlen knapp 15 000 Euro. Markus und Micha Acher von The Notwist haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um das von ihnen kuratierte Alien-Disko-Festival zu retten. Am 6. und 7. Dezember soll die sechste Ausgabe dieser Reihe im Volkstheater stattfinden – unter anderem mit Bands wie den Meridian Brothers (Kolumbien), dem Nout Trio (Frankreich) und 13 & God (USA und Deutschland) sowie mit Musikerinnen und Musikern wie Yuko Ikema (Japan) und Garth Erasmus (Südafrika). Aber: „Leider ist auch die ,Alien Disko‘ in diesem Jahr von fehlenden Fördermitteln in der deutschen Kulturlandschaft betroffen“, heißt es auf der Spenden-Sammel-Seite von Startnext. Konkret benötigt werden „mindestens 25 000 Euro“, um das Festival so zu organisieren, wie es die Münchner Musikfreunde kennen.