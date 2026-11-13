Von Elementarteilchen bis zur Fußpflege bei Elefanten: Alicja Kwade ist eine Künstlerin mit einer bemerkenswerten Spannbreite. Für die Edition 46 des Magazins der Süddeutschen Zeitung hat sie 92 Elemente des Periodensystems fotografiert. Antimon, Beryllium, Chrom, Quecksilber, Promethium, Xenon … Ein „Alphabet unserer Erde“ sei so zusammengekommen, sagt sie am Donnerstagabend im Münchner Lenbachhaus , wo das Heft vorgestellt und gefeiert wird.

Die 46. Ausgabe des Magazins ist in jedem Jahr eine besondere: Sie wird von Kunst geprägt, die eigens für das Heft geschaffen wird. Alicja Kwade, die 1979 in Katowice geboren wurde, an der Universität der Künste Berlin studierte und zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart zählt, wählte den grundlegenden Ansatz: Einige der 118 Elemente des Periodensystems lassen sich nur künstlich erzeugen. Die natürlichen aber bildete sie ab – mit dem Ziel: die Welt in ihre kleinsten Teile zu gliedern. Die Welt darzustellen, ohne sie darzustellen.

Im Gespräch mit Redakteur Tobias Haberl verrät sie Spannendes über den Prozess: Wie ihr ein Bekannter mit guten Kontakten half, an einige Stoffe überhaupt zu gelangen. Dass die, bevor es mit dem Shooting losging, nach Gefahrengruppen geordnet wurden: von Grün für unbedenklich über Gelb für Achtung bis Rot für Achtung, Achtung! 16 Stunden hat es gedauert, die Elemente in die Bilder zu bannen, die im Heft auf 14 Seiten zu sehen sind. „Je später es wurde, desto mehr haben wir uns an die roten herangewagt“, berichtet Kwade.

Es ist nicht der einzige heitere Moment des Abends. Den heitersten gibt es ganz am Ende, als Kwade von den Jobs erzählt, die sie vor ihrem Durchbruch als Künstlerin ausübte, um sich das freie Gestalten überhaupt leisten zu können. Unter anderem verdiente sie als Tierpflegerin Geld. Höhepunkt dieser Tätigkeit: Pediküre bei Elefanten mit der Flex.

Wie sie dazu gekommen sei, will Haberl wissen. Darauf Kwade: Es habe mit Kinderschminken im Zoo begonnen. Dann sei sie dem Mann näher gekommen, der stets als Maskottchen durch den Zoo lief. Der wiederum habe gute Kontakte zu den Tierpflegern gehabt, sie vermittelt und, nachdem sie sich beim Kamelekämmen bewährt habe, sei der Schritt ins Elefantengehege nur ein kleiner gewesen. Die Welt in all ihren vielfältigen Teilen, Kunst in ihrem kuriosen Werden: Manchmal kann das sehr unterhaltsam sein.