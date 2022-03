Von Paul Schäufele, München

Man soll sich nicht täuschen. Auch wenn Alice Sara Ott immer noch den jugendlichen Elan und die geradezu kindliche Entdeckerfreude ausstrahlt wie zu Zeiten, in denen sie noch Karl-Heinz Kämmerlings Wunderkinder-Schule besuchte - sie ist eine gereifte, wandelbare Künstlerin. Im Laufe der Zeit und mit der Überwindung der persönlichen wie künstlerischen Krisen (hörbar gemacht auch in ihrem Programm "Echoes of Life") hat sie die rein pianistische Perfektion, das gelegentlich Überkorrekte verwandeln können in eine höchst subjektive, schillernde Klavierkunst, die sich in der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts vielleicht am schönsten zeigt.

In Maurice Ravels Klavierkonzert für die linke Hand erfüllt sie bravourös den Anspruch dieser Auftragskomposition des einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein: Auf dem Klavier mit nur der linken Hand virtuell ein ganzes Orchester darzustellen. Perkussiv hart setzt Ott ein, flötenhaft geschmeidig entwickelt sie das Thema, wie mit springendem Bogen gestaltet sie die vom Jazz inspirierte Mittelpartie. Dabei gelingt es ihr, die Scheinpolyfonie des Parts klanglich exakt zu differenzieren, Bass, Oberstimme und Begleitung mit unterschiedlichen Timbres auszustatten, mal eruptiv, mal fragil, mal gesanglich. Den Höhepunkt der ausufernden Kadenz erreicht sie nach immenser Klangakkumulation mit der Geste einer musikalischen Umarmung.

Die vom Publikum der ausverkauften Isarphilharmonie eingeforderte Zugabe "Für Alina", eine jener suggestiven Klingel-Miniaturen von Arvo Pärt, widmet sie den vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen, Ukrainern und ihren Helfern. Besonders an die leidenden Kinder erinnert das Konzert, in dem Alice Sara Ott an der Seite des Orchestre Philharmonique de Radio France unter Mikko Franck spielt. Denn Franck, der an die bemerkenswerte Ravel-Interpretation Otts eine nicht weniger farbenreiche Aufführung von Strawinskys zweiter "Feuervogel"-Suite anschloss, ist Unicef-Botschafter für Frankreich.