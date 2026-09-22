Die Schlange vor der Hugendubel-Filiale am Stachus reicht an diesem Montagabend weit hinein in den Karlsplatz. Viele der Wartenden tragen regenbogenfarbene Taschen oder Anstecker mit der Pride-Flagge. Ihr Ziel: die junge Britin Alice Oseman zu treffen. Mit ihrer „Heartstopper“-Serie begeistert sie queere Menschen jeden Alters. In den Graphic Novels rund um die Hauptprotagonisten Nick und Charlie geht es um Identität, Selbstfindung und die erste große Liebe. Die liebevoll gezeichneten Charaktere begeben sich darin auf die Suche nach ihrer Sexualität und navigieren dabei durch ihr Teenager-Leben an einem britischen Gymnasium.