Dass Alice Merton eine der weltweit berühmtesten Musikerinnen des Landes ist, ist vielen Pop -Hörern zu Hause in Deutschland gar nicht bewusst. Aber was heißt schon zu Hause? Geboren in einer einflussreichen Frankfurter Familie, lebte sie in New York und Kanada, lernte als Gymnasiastin in München Deutsch und die Pop-Musik lieben, studierte in Augsburg Wirtschaft und in Mannheim Songwriting, gründete in Berlin ihr eigenes Label Paper Plane Records und landete vor zehn Jahren mit „No Roots“ einen Welthit – längst hat sie die Marke von einer Milliarde Streams geknackt. Das dritte Album nun, „Visions“, entstand in Island, London und LA, mit Produzenten von Gorillaz, Bastille, Hozier und Miley Cirus – was auch wieder nur die Unabhängigkeit der Pop-Nomadin unterstreicht. Als Do-It-Yourself-Popstar muss die 32-Jährige bisweilen auch brisante Entscheidungen treffen.

SZ: Sie haben Kanye West auf eine Million Dollar Schadenersatz verklagt, weil er ein Stück aus Ihrem Song „Blindside“ in seiner Nummer „Gun to my head“ verwendet hat. Haben Sie schon etwas vom Kollegen gehört?

Alice Merton: Wir sind noch dran. Die Klage wurde in den USA eingereicht, und seine Leute melden sich jetzt bei unseren. Ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen, das läuft über Anwälte.

Nutzt er Ihr Stück wenigstens nicht weiter?

Wir haben verlangt, dass er das alles aus dem Netz nimmt und es auch nicht mehr verkauft. Das ist tatsächlich alles runtergenommen worden. Aber es gibt natürlich immer Leute, die das wieder hochladen auf Youtube, das ist ein Teufelskreis.

Sie hatten Ärger mit rabiaten Kanye-West-Fans. Trauen Sie sich derzeit in den USA aufzutreten?

Der Sturm des Zorns hat sich gelegt. Der war halt sehr groß, weil wir gerade eine Amerika-Tour gemacht haben. Ich habe eine Menge unhöfliche und gemeine Nachrichten bekommen, also hatte ich schon Angst, dass irgendein Verrückter etwas machen könnte. In den USA gibt es ja nur ganz schlappe Waffengesetze, und in meinem Song singe ich: „I sat down with a gun to my head / He told me not to move cause if I did I’d be dead“. Wir hatten Glück, es ist nichts passiert.

Warum sind Sie das Risiko eingegangen und haben sich mit einem der einflussreichsten und streitlustigsten Hip-Hop-Stars der Welt angelegt?

Mir war wichtig, dass ich meinen Standpunkt äußere, egal, was in der Verhandlung kommt. Es war mir wichtig zu zeigen, dass ich Kanye West nicht diesen Song gebe, dass ich mich nicht mit diesem Menschen identifiziere, der schon oft antisemitische und rassistische Sachen gesagt hat.

Liegt das auch daran, dass Ihre Familie unter dem Holocaust gelitten hat?

Ja, die Vergangenheit meiner Familie beschäftigt mich. Meine Urgroßeltern aus Heidelberg hätten eigentlich in der Nacht abgeholt werden sollen von den Nazis, aber sie sind noch rechtzeitig mit Freunden nach London geflüchtet. Hugo, der Vater meines Großvaters, war auch Jude, er hatte kein solches Glück. Er wurde ins KZ in Dachau gebracht. Ich war in Dachau, habe seinen Namen in den Büchern dort gesehen. Das war traumatisierend. Auch andere Familienmitglieder sind in anderen Konzentrationslagern geendet. Meine Großmutter hat sehr ungern darüber gesprochen, weil das einfach eine so schreckliche Zeit war. Dass jemand einfach daherkommt und so über jüdische Menschen redet – so jemand wie Kanye West darf meine Songs nicht verwenden! Ich gehöre selbst keiner Religion an, aber alle Religionen müssen respektiert werden.

Sie wurden weltberühmt, als sie in „No Roots“ davon sangen, sich nirgends heimisch zu fühlen. Liegt das Gefühl, keine Wurzeln schlagen zu können, schon in den Traumata Ihrer Familie begründet?

Tatsächlich gibt es das Gefühl schon länger: Okay, wir müssen jetzt flüchten, wie haben eine Nacht, unsere Sachen zu packen, nach London zu fliehen ... Das überträgt sich von Generation zu Generation. Ich sehe das vor allem bei meinem Vater, der ist superviel für diese Metallgesellschaft herumgereist. Er ist in einer jüdischen Familie im streng katholischen Irland aufgewachsen. Generell hat man das so in unserer Familie, dass man nirgendwo so richtig dazugehört. Daraus entwickelte sich eine Rastlosigkeit. Innerhalb der Familie haben wir eine starke Verbindung, wir fügen uns aber schwer in Gemeinschaften ein. Das Gefühl wurde weitergegeben in unserer Familie: Wir sind auf uns alleine gestellt.

Alice Merton hat sich wieder einen Festnetzanschluss legen lassen. Hier ist sie zu sehen bei den Aufnahmen zur Single „Landline“. (Foto: Elias Köhler)

Wo wohnen Sie gerade?

In London, jetzt schon gut zwei Jahre.

Drängt es Sie schon weiter?

Ich fühle mich angekommen. Hier könnte ich bleiben. Aber ich kann nicht sagen, was in fünf Jahren ist.

Sie haben sich zumindest einen Festnetzanschluss legen lassen. Wie oldschool.

Ja, genau, deswegen.

Sie haben ein Lied darüber geschrieben. „Landline“, also eben: Festnetz. Dass Sie als 32-Jährige überhaupt eine Verbindung dazu haben ...

Ja, doch, das ist Nostalgie für mich. 089761735, das war die Nummer von meiner Freundin aus München. Bei dem Lied geht es um meinen allerersten Freund, der war auch aus München. Von zu Hause aus habe ich immer bei ihm angerufen, dann sind erst seine Eltern rangegangen, und ich musste fragen, ob er da ist, dann musste ich wieder warten. Ich glaube, in dem Song geht es um eine Emotion, die noch nicht verarbeitet ist. Ich bin damals weggezogen nach England. Als 18-Jährige wollte man keine Fernbeziehung haben.

Und wie wurde diese alte Emotion zu einem Lied?

Ich habe einen Song gehört, von dem ich wusste, dass es einer seiner Lieblingssongs war, da kam das alles hoch. Auch wie sehr ich das vermisst habe, diese Person anzurufen auf dem Festnetz. Diese pure Emotion von einst. Eben nicht so gefiltert durch SMS oder E-Mails. Ich vermisse diese Aufregung, die ich dann früher hatte, dieses Ungewisse. Das ist etwas Romantisches.

Und um das Gefühl zu reaktivieren, haben Sie sich jetzt wieder ein Festnetztelefon geholt?

Ja. Ich will zu Hause mein Handy weglegen, eine Nummer haben, wo nur wichtige Leute mich erreichen.

Wie viele Menschen haben diese Nummer?

Ungefähr fünf.

Und der Freund aus München hat sie auch?

Er hat sie nicht. Witzigerweise hat er noch mal gefragt, ob er mich anrufen soll. Immer wenn ich einen Song über jemanden schreibe, schicke ich ihm den und sage: Das ist übrigens deiner. Er hat ihn sehr schön gefunden.

Dann ist es ja gut. Manchmal ist es besser, nicht so viel zu wissen. Zumindest deuten Sie das an in einem anderen Stück Ihres neuen Albums: „Ignorance is Bliss“. Das dem zugrunde liegende englische Sprichwort sagt eigentlich genau das Gegenteil: Unwissenheit ist keine Glückseligkeit.

Der Song gibt als Auftakt für das Album die Linie vor: Um eine Vision für so ein kreatives Werk durchzusetzen, um den Glauben dafür zu haben, dass man etwas Tolles schafft, um dieses Durchhaltevermögen zu bekommen, muss man in gewisser Weise ignorant sein. Man muss Platz freiräumen, sich von Meinungen von außen lösen, um seinen eigenen Kurs zu finden.

Wollen viele Menschen an Ihrer Karriere mitreden?

Es haben mich viele Leute kritisiert, wie ich die Sachen mache. Das hat mich sehr fertig gemacht, dass ich nicht sofort alle überzeugen kann von meiner Vision. Ich bin eh ein Mensch, der die Schuld immer bei sich selbst sucht. Aber am Ende des Tages bin ich eben die Einzige, die dieses Schiff fahren kann. Okay, da arbeiten andere auch auf dem Schiff. Aber wenn ich außer Gefecht bin, weil ich krank bin oder traurig, weil jemand etwas Schlimmes über mich gesagt hat, dann bleibt dieses Schiff stehen, dann sind wir gestrandet. Deshalb habe ich gelernt, mich nicht mehr von jeder Meinung beeinflussen zu lassen.

Einen Teil des Albums „Visions“ hat Alice Merton auf Island aufgenommen, wo sie auch fürs ZDF gedreht hat. (Foto: Elias Köhler)

Auf dem Album „Visions“ beschäftigen Sie sich vor allem mit Ihrem künstlerischen Prozess, und wer oder was dem entgegensteht. Wie setzen Sie Ihre Visionen um?

Das Album spricht über ein Thema, das alle durchmachen, die in einem kreativen Prozess stecken, also ob das ein Startup-Unternehmen oder ein Künstler ist. Es spricht sehr über die Zweifel und die Tiefpunkte, die man hat, diese Tage, die man im Bett verbringt, weil man nicht weiß, ob das richtig ist. Da kommt man nur durch diesen festen Glauben an sich selbst wieder heraus. Das ist fast wie in der Liebe oder der Religion: Man kann nicht erklären, warum man diese Überzeugung für etwas hat, aber sie ist einfach da, und man rennt ihr hinterher.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einmal zu „The Voice of Germany“ in den Juroren-Sessel zurückkehren?

Ich habe es nicht genossen, überall erkannt zu werden und dass überall mein Gesicht zu sehen war. Und auch nicht, dass ich dafür bekannt bin, anstatt für meine Musik. Klar, manche sagen, das ist doch ein super Promo-Tool. Ist es ja auch. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich gerade keine Lust habe, Musik zu machen, dann könnte ich mich auf „The Voice“ konzentrieren, wenn die mich wieder haben wollen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit dort. Aber ich hatte auch eine sehr schwierige Zeit. Weil ich mit mir selbst zu kämpfen hatte, mich als TV-Persönlichkeit zu sehen, die ich nicht so kenne. Ich bin introvertiert, auch wenn man das nicht glaubt. Im Rampenlicht gefällt es mir eigentlich gar nicht.

Ist das bei Konzerten anders?

Da war es ganz lange auch so. Ich musste extra in eine Hypnotherapie gehen, um mich überhaupt wohlzufühlen auf der Bühne. Inzwischen habe ich auch Spaß dabei.

Schreiben Sie eigentlich noch für andere Musiker?

So hatte ich angefangen, in einem Produzententeam. Inzwischen schreibe ich nur für mich. Aber gerade wurde ich angesprochen, ob ich die Musik fürs Theater schreiben möchte, die „Nibelungen-Festspiele“ in Worms, dort inszeniert diesmal ein Bekannter von mir. Dem habe ich zugesagt. Theatermusik, von Wagner inspiriert, das ist doch superspannend.

Alice Merton, „Visions“ (Paper Plane Records), Konzert in München: Montag, 9. März, 20 Uhr, Technikum