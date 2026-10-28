Um manche Ecken Münchens weht der Hauch der eigenen Vergangenheit – als man die ersten Schritte in dieser Stadt machte, die so viel schneller und bunter war als das enge Provinzkaff. Auf dem kleinen Spaziergang von der Haltestelle Universität in die Schraudolphstraße ist die Erinnerung oft Geschmack. Die immer günstige Currywurst im Atzinger, der noch günstigere und manchmal fragwürdige Leberkäs in der Caféteria der Germanisten. Ein spätes Bier im Alten Simpl.

Manchmal hilft der unscharfen Erinnerung nur die nachträgliche Recherche noch auf die Sprünge. Nie besucht, weil immer zu klamm für die Tex-Mex-Party-Sause, hat man das Pappasito’s in der Schraudolphstraße, Ecke Georgenstraße, obwohl das schon Mitte der Achtziger öffnete. Mit dem Lauf der Zeit vergangen ist auch der Italiener, der später hier Pizzen in den Ofen schob. 2019 zog das Ali Bey ein, ein türkisches Restaurant, das in dieser Rubrik noch nie gewürdigt wurde. Zeit wird’s.

Begrüßt werden wir an einem der letzten lauwarmen Abende von einem reizenden Kellner, der Frau Reis für draußen gleich eine Decke bringt. Hier sitzt man am unvermeidlichen Klapptisch mit Blick auf die an diesem Abend erstaunlich ruhige Georgenstraße. Auf den Fensterbänken wollen Blumen mal wieder gegossen werden. Rot leuchtet das Restaurant-Schild – unter dessen Namensschriftzug das Versprechen „Fine Turkish Dining“.

An dieser Stelle ein Hinweis für Vertreter der reinen Lehre, die auf gewagte kulinarische Raffinesse hoffen, die mindestens am Stern kratzt. Auch im Lokal sitzt man an Holztischen ohne Decke und Stoffserviette. Flaschenweine bewegen sich zwischen 30 und 40 Euro. Wir halten uns an die unkompliziert soliden, offenen Weine, 0,2 für knapp unter 9 Euro. Was man hier bekommt, ist auf eine Art so grundehrlich, dass die Fine-Dining-Erbsenzählerei einfach mal übersprungen wird. Hier sitzt der orthodoxe Priester, plaudern reifere Ehepaare, treffen sich der Opa mit dem Enkel, junge Mütter, die Kumpelgruppe. Viele sind offensichtlich Stammgäste, und auch wir werden beim zweiten Besuch begrüßt, als kenne man sich schon lange. Schön.

Sie sind Vorspeisenmeister im Ali Bey. Beginnen wir mit dem einfachen Klassiker: einer Linsensuppe, Mercimek Çorbası, für 7,90 Euro. Andernorts oft ein dünnes Wässerchen. Hier sämig, kräftig in warmem Gelb. Bei unserem ersten Besuch bestellen wir Gavurdağı Salatası (11,50), Közleme Meze von der Wochenkarte (8,90), Muhammara (7,90) und Sigara Böreği (8,90). Und weil das Glück auch manchmal mit den Planlosen ist, ist’s die perfekte Kombi: Der Salat verbindet fein geschnittene Tomate, Gurke, Zwiebel, Walnüsse und Granatapfelkerne mit der feinen Säure von Essig und Zitrone. Die Muhammara-Paste mit Spitzpaprika als Basis liefert eine kräftige Schärfe. Közleme Meze sind musige Auberginen und Paprikastückchen mit ordentlich Öl – und feiner Süße. Und die Sigara sind hier dünn und akkurat gerollt, heiß und splitterknusprig. Als einziges Gericht probierten wir sie auch beim nächsten Besuch. Die Küchenleistung war von tadelloser Konsistenz.

Die Einrichtung streift die Grenze zur Funktionalität, ohne ungemütlich zu wirken. Foto: Stephan Rumpf

Auf der Suche nach dem Unbekannten fanden wir Kırıntı (8,50), auch eine Art Salat: Kleine Schafskäsebrösel werden gemischt mit sehr knusprig gebackenen Pidebröckchen. Granatapfel sorgt für Farbtupfer und Frische. Interessant, wenn auch für einen Mittester etwas zu trocken. Eine große Freude im Ali Bey ist bei den von uns probierten Gerichten der Verzicht auf Trickserei. Ohne Schnickschnack setzt die Küche auf augenscheinlich gute Produkte und gibt ihnen Raum, sich zu entfalten.

Mücver (14,90) sind die klassischen Zucchinipuffer, dünn in der Pfanne ausgebacken, in ihrer Kombination aus Zucchini, Lauchzwiebeln und mit deutlicher Dillnote eine Freude für Gemüsefreunde. Vegetarier und Veganer haben im Ali Bey nicht nur bei den Vorspeisen eine Auswahl, die man selten findet. Biber Dolma (16,90) sind mit Reis, Rosinen, Pinienkernen gefüllte grüne Paprika mit Zimtnote und auf einer Tomatensoße. Insgesamt ein freundlicher Teller, dem kleine Aromaspitzen – und etwas Salz – gutgetan hätten.

Geschmacklich intensiver ist Kuzu Sırtı (32,90), der marinierte Lammrücken vom Grill, angenehm gekontert mit Auberginen-Joghurt-Püree mit ordentlich Knoblauch als Gegenspieler. Das Fleisch ist zart, allerdings nur noch mit einem dezenten rosa Schimmer an der Schnittfläche, was bei diesem Preis dann doch bekümmert.

Vegetarier und auch Veganer haben hier tatsächlich einmal Auswahl: hier gefüllte Paprika, Biber Dolma. Foto: Stephan Rumpf

Bei unserem zweiten Besuch an einem Freitagabend herbstelt es schon unmissverständlich. Wir haben einen Platz im vollen Gastraum reserviert, in dem das Licht schummert. Ornamentale Gitter an den Fenstern weisen in Richtung Orient. Der Rest der dunklen Einrichtung mit roten Akzenten geht deutlich in Richtung reduzierte Funktionalität, ohne ungemütlich zu wirken. Es ist voll und wird auch lauter. Freitag und Samstag werden bei Reservierungen Zeitfenster von zwei Stunden vergeben. Das Limit überschreiten wir locker, ohne dass jemand garstig wird.

Tavuk Şiş, die marinierte Hähnchenbrust, Paprika und Zwiebeln am Spieß, ist ein erwartbar solides Gericht (19,90), dem der rote Dip einen kleinen Überraschungswürzekick gibt. Die Babycalamari vom Grill, Kalamar Izgara (22,90), sind zart ohne jede Spur von Gummikonsistenz und kommen mit rundum gebräunten Bratkartoffelwürfeln. Ein Fest, das allerdings mit 27,90 Euro seinen Preis hat, ist Yoğurtlu Adana Kebab. Der Hackspieß, halb Lamm, halb Kalb ist auf Joghurt und geröstete Brotwürfel gebettet. Tomatensoße und zerlassene Butter sind Krönung der Saftigkeit. Unter Vollast warten wir etwas länger auf die Hauptgerichte, die aber kommen im Detail liebevoll angerichtet und gleichzeitig auf den Tisch.

Die Nachspeisen können nicht ganz auf dem sonst durchgehend souveränen Niveau der Küche mitspielen. Der Burma Baklava (7,90) ist ein wenig trocken. Der Zuckersirup ist nicht optimal in den Teig eingezogen. Drückt man auf die Teilchen, rinnt er seitlich heraus.

Der Baklava war bei unserem Besuch etwas trocken geraten. Foto: Stephan Rumpf

Beim Schokosoufflé (11,90) von der Tageskarte ist etwas schiefgelaufen. Unter der dünnen Teighaube im Schälchen schwappt ein Schokosüppchen. Überraschend dagegen Künefe (13,90), ein heißes Metalltellerchen aus dem Ofen: Engelshaar, knusprig gebacken, liegt um einen Mozzarella-Kern. Das Ganze ist auf eine Weise mit Zitronen-Zuckersirup getränkt, für die man körperlich in guter Verfassung sein muss. Toll und üppig.

Bei beiden Besuchen hatten wir die gleiche Bedienung: ein charmanter, grau melierter Herr mit spürbarer Freude an seinem Beruf, der stolz auf Restaurant, Küche, Koch und dessen Leistung ist. Und das mit Recht. Für uns ist das Ali Bey ein Grund, sich für die kleine Zeitreise auf den Weg durch München zu machen, um zuverlässig einen gelungenen Abend zu haben.

Ali Bey, Schraudolphstraße 44, Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag, 17–23 Uhr, Sonntag, 16–22 Uhr, Montag Ruhetag, Telefon: 089/27374000, info@alibey-restaurant.de