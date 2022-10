Der palästinensische Schriftsteller Ali Al-Kurdi erhält das Chamisso-Publikationsstipendium der Friedrich-Baur-Stiftung. Zweck des Stipendiums ist die Veröffentlichung eines literarischen Werkes in deutscher Sprache von einem Autor aus einer nichtdeutschen Herkunftskultur und Sprache. Mentor des Preisträgers ist der Schriftsteller, Übersetzer und langjährige Verlagsleiter des Carl Hanser Literaturverlages, der frühere Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Michael Krüger.

Ali Al-Kurdi, geboren 1953 in Damaskus, stand aufgrund seiner politisch-kulturellen Tätigkeiten in Syrien ab den Siebzigerjahren im Visier der syrischen Geheimdienste. Mehrfach wurde er verhaftet. Sein Roman "Der Schamaya-Palast" ist nun auch in einer deutschen Übersetzung zu lesen (Wallstein-Verlag). Die Preisverleihung findet am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, in Burgkunstadt in Oberfranken statt (Friedrich-Baur-Stiftung, Alte Vogtei).