Alfredo Reyes ist untergetaucht. Weder die Münchner Staatsanwaltschaft, noch der Insolvenzverwalter wissen, wo sich der Antiquitätenhändler aufhält. Auf mehr als 17 Millionen Euro summieren sich die Forderungen, die 39 Gläubiger gegen ihn und seine Galerie „Kunsthandlung Röbbig“ angemeldet haben. Seit Frühsommer 2025 läuft nicht nur ein Insolvenzverfahren. Gegen ihn wird auch wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue ermittelt. Und im Juni kommen 700 Objekte aus seinem Besitz in Paris bei Sotheby’s unter den Hammer.
Er war einer der bedeutendsten Händler von Meissener Porzellan und Rokoko-Antiquitäten weltweit. Jetzt sucht ihn die Staatsanwaltschaft. Und bei Sotheby’s in Paris kommen 700 seiner Preziosen unter den Hammer. Sie sind nicht alles, was der einst so angesehene Mann zurückgelassen hat.
