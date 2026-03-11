Zum Hauptinhalt springen

17 Millionen Euro GläubigerforderungenDer Scherbenhaufen des Münchner Porzellanhändlers Alfredo Reyes

Lesezeit: 5 Min.

Alfredo Reyes ließ sich, umgeben von einigen seiner Schätze, porträtieren. Im Juni wird dieses Konterfei wohl neben 700 anderen Objekten aus dem Insolvenzbestand seiner Firma in Paris versteigert.
Alfredo Reyes ließ sich, umgeben von einigen seiner Schätze, porträtieren. Im Juni wird dieses Konterfei wohl neben 700 anderen Objekten aus dem Insolvenzbestand seiner Firma in Paris versteigert. Louis Blancard / Sotheby's

Er war einer der bedeutendsten Händler von Meissener Porzellan und Rokoko-Antiquitäten weltweit. Jetzt sucht ihn die Staatsanwaltschaft. Und bei Sotheby’s in Paris kommen 700 seiner Preziosen unter den Hammer. Sie sind nicht alles, was der einst so angesehene Mann zurückgelassen hat.

Von Susanne Hermanski

Alfredo Reyes ist untergetaucht. Weder die Münchner Staatsanwaltschaft, noch der Insolvenzverwalter wissen, wo sich der Antiquitätenhändler aufhält. Auf mehr als 17 Millionen Euro summieren sich die Forderungen, die 39 Gläubiger gegen ihn und seine Galerie „Kunsthandlung Röbbig“ angemeldet haben. Seit Frühsommer 2025 läuft nicht nur ein Insolvenzverfahren. Gegen ihn wird auch wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue ermittelt. Und im Juni kommen 700 Objekte aus seinem Besitz in Paris bei Sotheby’s unter den Hammer.

