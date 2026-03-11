Alfredo Reyes ist untergetaucht. Weder die Münchner Staatsanwaltschaft, noch der Insolvenzverwalter wissen, wo sich der Antiquitätenhändler aufhält. Auf mehr als 17 Millionen Euro summieren sich die Forderungen, die 39 Gläubiger gegen ihn und seine Galerie „Kunsthandlung Röbbig“ angemeldet haben. Seit Frühsommer 2025 läuft nicht nur ein Insolvenzverfahren. Gegen ihn wird auch wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue ermittelt. Und im Juni kommen 700 Objekte aus seinem Besitz in Paris bei Sotheby’s unter den Hammer.