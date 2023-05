Ein Pass gibt Sicherheit, ein Pass versichert seinem Besitzer und seiner Beisitzerin der Zugehörigkeit. Die Installation "One Million German Passports" von Alfredo Jaar in der Pinakothek der Moderne.

Um Migration, Einbürgerung und Identität dreht sich die Installation "One Million German Passports" von Alfredo Jaar, die seit Ende März in der Rotunde der Pinakothek der Moderne zu sehen ist. Eine Million deutscher Pässe sind hier angedeutet, dicht an dicht gestapelt hinter einer gläsernen Hochsicherheitswand. Die Zahl soll an die Flüchtlinge erinnern, die 2015 nach Deutschland kamen, aber auch an die Menschen, die zwei Jahre später die AfD wählten. Das Architekturmuseum der TUM hat dazu internationale Expertinnen und Experten von Navid Kermani und Mirjam Zadoff über Dimitry Kochenov und Atossa Abrahamian bis Sinthujan Varatharajah und Donatella Di Cesare um Beiträge gebeten und eine Publikation gestaltet, die am kommenden Dienstag im Rahmen einer Diskussionsrunde vorgestellt wird.

Release der Zeitung zu "One Million German Passports" von Alfredo Jaar mit Diskussionsrunde, Di, 9. Mai, 17 Uhr, Pavillon 333 bei der Pinakothek der Moderne