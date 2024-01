Verwickelt in Witz und Wendungen

Von Oliver Hochkeppel

Die Exposition wird kurz und schmerzlos eingeführt: Ein Autor (Arnd Schimkat) bekommt von einer dauertelefonierenden, eher der inhaltsfernen Manager-Kaste zugehörigen Theaterdirektorin (Kathrin Stahl) einen Stück-Auftrag: "Ich hab' noch ein Interview. Zehn Minuten, reicht Ihnen das? Schreiben Sie!" So hochtourig startet sie, Alfred Dorfers Theaterkomödie "Spinnen" in einer Eigenproduktion des Lustspielhauses. Als moderne Variation von Pirandellos "Sechs Personen suchen einen Autor" und Woody Allens "Purple Rose of Cairo" materialisieren sich die vom Autor angedachten Figuren, suchen erst gemeinsam mit ihm ihre Identität und beginnen zunehmend, ein Eigenleben zu entwickeln.