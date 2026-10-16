Der Münchner Pater Alfred Delp gehört dem Widerstand an und wird von den Nazis gehängt. Als Märtyrer soll er nun selig gesprochen werden. Wie läuft das ab?

Man kann noch sehen, wie der Brief gefaltet war, ganz schmal, mehrfach der Breite nach. Der mit schwarzer Tinte in gleichmäßiger Handschrift dicht beschriebene Zettel sollte keinesfalls herausblitzen aus dem Korb mit der Schmutzwäsche, zwischen die er sachte hineingeschoben war, um ihn den Blicken der Gefängniswärter zu entziehen und heimlich nach draußen geschmuggelt zu werden.