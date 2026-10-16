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Seligsprechungsverfahren Alfred Delp„Der eigentliche Grund der Verurteilung ist der, dass ich Jesuit bin“

Lesezeit: 8 Min.

Alfred Delp am 9. Januar 1945 vor dem Volksgerichtshof in Berlin. Dessen Präsident Roland Freisler beschimpfte den Jesuitenpater als „pfäffisches Würstchen“ und „Ratte“.
Alfred Delp am 9. Januar 1945 vor dem Volksgerichtshof in Berlin. Dessen Präsident Roland Freisler beschimpfte den Jesuitenpater als „pfäffisches Würstchen“ und „Ratte“.
Foto: ECE-Provinz SJ

Der Münchner Pater Alfred Delp gehört dem Widerstand an und wird von den Nazis gehängt. Als Märtyrer soll er nun selig gesprochen werden. Wie läuft das ab?

Von Andrea Schlaier

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Man kann noch sehen, wie der Brief gefaltet war, ganz schmal, mehrfach der Breite nach. Der mit schwarzer Tinte in gleichmäßiger Handschrift dicht beschriebene Zettel sollte keinesfalls herausblitzen aus dem Korb mit der Schmutzwäsche, zwischen die er sachte hineingeschoben war, um ihn den Blicken der Gefängniswärter zu entziehen und heimlich nach draußen geschmuggelt zu werden.

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