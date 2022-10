Schuhbeck will Steuerschulden offenbar zurückzahlen

Im Verfahren gegen den Fernsehkoch könnte am Donnerstag das Urteil fallen. Schuhbecks Anwälte bringen eine Wiedergutmachung ins Spiel - woher das Geld für die Steuerschulden kommen soll, war jedoch vorerst unklar.

Mit der Befragung eines Sommeliers aus dem Restaurant "Südtiroler Stuben" ist am Donnerstag der Prozess gegen Star-Koch Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe fortgesetzt worden. Der Zeuge berichtete vor dem Landgericht München I von den Vorgängen beim Bezahlen und Bonnieren von Rechnungen. Wenn es ans Bezahlen gegangen sei, sei er mit einer Zwischenrechnung an den Tisch gegangen. Nach dem Bezahlvorgang sei die Rechnung dann abgeschlossen worden. Besondere Gäste und Stammkunden hätten bis zu 30 Prozent Rabatt erhalten. Die Vorsitzende Richterin nannte das Verfahren ungewöhnlich, da die Summen der Zwischenrechnung noch storniert werden könnten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Schuhbeck vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im "Orlando" und den "Südtiroler Stuben" hinterzogen haben soll. Dem Mitangeklagten wird Beihilfe vorgeworfen. Schuhbeck legte ein Geständnis ab.

Im Gespräch ist nach Angaben von Schuhbecks Verteidigern eine Wiedergutmachung des Schadens, also ein Bezahlen der Steuerschulden, was sich auf die Strafzumessung auswirken kann. Allerdings konnte der Anwalt am Vormittag den Eingang des Geldes noch nicht bestätigen. Wie das Verfahren weitergeht, war zunächst offen. Nach einer Pause sollte der Prozess mittags fortgesetzt werden. Ursprünglich waren für Donnerstag Plädoyers und auch das Urteil geplant.

"Ich habe einiges falsch gemacht"

Schuhbeck hatte bereits zuvor ein weitgehendes Geständnis abgelegt hatte. "Ich habe einiges falsch gemacht", hatte der 73-Jährige gesagt und sein Geständnis damit eingeleitet. "Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin." Das sei ihm besonders klar geworden, als er "diesen Saal erstmals betrat".

Zum Prozessauftakt eine Woche vor seinem Geständnis hatten Schuhbecks Verteidiger noch gesagt, sie sähen in den Vorwürfen gegen ihren Mandanten "Zweifel und Ungereimtheiten". "Möglicherweise stellt sich hierbei am Ende des Verfahrens heraus, dass Herr Schuhbeck nicht Täter, sondern selbst Opfer ist, weil nicht nur der Fiskus, sondern zuvorderst er betrogen wurde."

Ein paar Tage danach die Wende: In seinem Restaurant "Orlando" habe er "die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt" und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen, gab Schuhbeck zu. Die Angaben seines mitangeklagten ehemaligen IT-Fachmanns, der seinen Chef zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche schwer belastet hatte, seien "im Großen und Ganzen richtig". "Schnell, schnell, zack, zack und weg", beschrieb Schuhbeck das Löschen von Umsätzen am Computer.

Am zweiten Prozesstag hatte Schuhbeck gesagt: "Wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich es sofort tun." Und er fügte hinzu: "Ich stehe vor den Trümmern meines Lebenswerkes."