Der Prozess in München gibt Einblicke, wie Alfons Schuhbeck seine Geschäfte führte und wie viel ihm heute zum Leben bleibt.

Von Joachim Mölter

Im Strafprozess gegen den einstigen Spitzenkoch und Gastronomen Alfons Schuhbeck hat die Staatsanwältin Stephanie Bachmeier am Dienstag beantragt, die Verfolgung einzelner Taten vorläufig einzustellen, um das Verfahren zu verschlanken. Der Vorsitzende Richter Ralf Habereder kündigte dazu an, beim nächsten Verhandlungstag an diesem Mittwoch einen Beschluss zu verkünden.