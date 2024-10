Seit mehr als einem Jahr sitzt Starkoch Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft München I erneut Anklage gegen den 75-Jährigen – mit einer langen Liste von Punkten. Die Ermittler werfen Schuhbeck Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen, Subventionsbetrug in 19 Fällen sowie Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 479 Fällen vor, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.