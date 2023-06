Beim Kochkurs mit Alfons Schuhbeck in seinem Gewürzladen am Platzl darf Ingwer natürlich nicht fehlen.

Am Wochenende gab er in seinem Gewürzladen am Platzl den ersten Kochkurs nach seiner Verurteilung, die noch nicht rechtskräftig ist. Mit Leidenschaft erklärt der 74-Jährige, was Laien wirklich wissen sollten, bevor sie an den Herd gehen.