Der wegen Betrugs angeklagte Münchner Starkoch a. D. ist vor Gericht ein von schwerer Krankheit gezeichneter Mann – und seine Gläubiger fordern 27 Millionen Euro zurück.

Von Christian Mayer

Als prominenter Sternekoch hat man viele Freunde und Bekannte, Menschen, die regelmäßig ein wenig vom Glanz des Gastronomen kosten wollen. Bei Alfons Schuhbeck war die Schar der Bewunderer besonders groß, weil er Bodenständigkeit, Wortwitz und Glamour auf einzigartige Weise vereinte. Auf den gebürtigen Traunsteiner trifft zu, was Falco einst über das Rockidol Mozart sang: „Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair ...“