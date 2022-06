Interviews liegen ihm im Blut. Schon als Junge hat Emmanuel Peterfalvi alle und jeden befragt, mit Kassettenrecorder. Damals stellte er seine Fragen nicht in diesem so unbeholfen wie sympathisch wirkenden französelnden Holper-Deutsch, sondern im Idiom der Hauptstadt: Der Mann mit den ungarischen Vorfahren ist im 5. Arrondissement aufgewachsen, nicht weit vom Pantheon. Die Flucht vor der Wehrpflicht spülte ihn nach Deutschland, wo er dermaßen hängen blieb, dass er seit 2017 auch deutscher Staatsbürger ist, was wiederum in die ersten Auszeichnungen mündete: Bayerischer Kabarettpreis, Deutscher Kleinkunstpreis, Deutsch-Französischer Freundschaftspreis, Bundesverdienstkreuz. Alles für seine Kunstfigur: den TV-Reporter Alfons mit der orangenen Trainingsjacke und dem Puschelmikro. Für das Gastspiel im Prinzregententheater hat er all die großen Fragen mitgebracht und auch sein Programm danach benannt: "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?"

Alfons, Sa., 18.6., 20 Uhr, Prinzregententheater, Karten unter www.eulenspiegel-concerts.de