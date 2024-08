Von Egbert Tholl

Plattling. Dort wurde Alexeij Sagerer am 4. August 1944 geboren. Herkunft prägt. Zwei Beispiele aus Jahrzehnten: Knapp 50 Jahre nach seiner Geburt erfand Sagerer zwei theatrale Solovorgänge, „Didawischifeischono“ (dich erwische ich schon noch) und den „Tanz in die Lederhose“. Zwei infernalische Darbietungen, die zusammenbrächen, stockten sie nur für einen Moment. Der erste ist das Wort allein, kehlig, kräftig, strudelig, bedrohlich, aber auch zart. Wiederholung, Wandlung, bis zur Erschöpfung. Der zweite ist das, was der Titel sagt. Sagerer zieht Hose und Hemd aus, Zoro Babel trommelt einen Walzer, Sagerer hüpft und tanzt, die Lederhose in den Händen. Die Bewegung darf nicht abreißen, aber es ist nicht leicht, dabei in die Lederhose zu kommen. Die furchterregende Energie findet ihren Trost in der Abnutzung des Körpers. Sagerer, schließlich in Lederhose, sinkt in einen gepolsterten Stuhl. Bier.