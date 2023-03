Dem Jazz in allen Facetten gehört die ganze Leidenschaft der Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler. Ob sie Jazzprojekte für Kinder macht, sich als Vorstand der Deutschen Jazzunion engagiert oder bei Theaterproduktionen mitwirkt. Aber vor allem natürlich mit ihrem Quartett, das nun seit mehr als 20 Jahren besteht und aus der deutschen Jazzlandschaft nicht mehr wegzudenken ist.

Inzwischen gehört ihre Formation im wahrsten Sinne zur Familie. Ist sie doch mit ihrem Bassisten Matthias Debus verheiratet und hat drei Kinder. Und so ist ihr neues achtes Album "Sans Mots", das sie jetzt in der Unterfahrt vorstellt, auch eine musikalische Hommage an die eigenen Kinder, die Familie, die Skurrilität des Alltags, das Leben und die Liebe. Befeuert von den großartigen Begleitern Federico Casagrande an der Gitarre und Patrice Héral am Schlagzeug.

Alexandra Lehmler Quartett, Sa., 25. März, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, www.unterfahrt.de