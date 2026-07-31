Am Dienstag stürmt sie ins Dachgeschoss, in den stickigen Raum, „ein Mausoleum“. Sie öffnet den Kleiderschrank des Vaters. Atmet hinein: „Der schwache Hauch eines sehr bekannten Rasierwassers, darunter der Duft nach Kindheit, Sicherheit, nach allem, was einmal von Bedeutung war, und dann, tiefer, aber ebenfalls nicht zu verleugnen, die unaussprechliche Übelkeit in meinem Innern.“ In diesem Satz liegt verkapselt die ganze Geschichte. Das Trauma eines Verlustes, verbunden mit dem Verlust der Kindheit. Eine Erinnerung wie die Geistererscheinung eines Geruchs, die eine Übelkeit mit sich bringt, eine Ahnung von Zukunft, die noch nicht begonnen hat.