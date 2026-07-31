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Der neue Roman von Alexandra BlöchlWie man über eine Familie hinauswächst

Lesezeit: 3 Min.

Die Schriftstellerin Alexandra Blöchl schreibt unter Pseudonym Bestseller. Unter ihrem eigenen Namen hat sie jetzt ihren zweiten Roman veröffentlicht.
Die Schriftstellerin Alexandra Blöchl schreibt unter Pseudonym Bestseller. Unter ihrem eigenen Namen hat sie jetzt ihren zweiten Roman veröffentlicht. privat

Der Roman „Diesen Sommer springen wir“ erzählt die Geschichte von Olive, die Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters endlich mit ihrem eigenen Leben beginnen will.

Von Christian Jooß-Bernau

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Am Dienstag stürmt sie ins Dachgeschoss, in den stickigen Raum, „ein Mausoleum“. Sie öffnet den Kleiderschrank des Vaters. Atmet hinein: „Der schwache Hauch eines sehr bekannten Rasierwassers, darunter der Duft nach Kindheit, Sicherheit, nach allem, was einmal von Bedeutung war, und dann, tiefer, aber ebenfalls nicht zu verleugnen, die unaussprechliche Übelkeit in meinem Innern.“ In diesem Satz liegt verkapselt die ganze Geschichte. Das Trauma eines Verlustes, verbunden mit dem Verlust der Kindheit. Eine Erinnerung wie die Geistererscheinung eines Geruchs, die eine Übelkeit mit sich bringt, eine Ahnung von Zukunft, die noch nicht begonnen hat.

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SZ PlusVon Antje Weber

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