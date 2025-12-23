Der Chiemgauer Alexander Wolff fand schon früh seinen Weg in die Welt der Musik- und Clubkultur. Als Betreiber mehrerer Diskotheken in Traunstein entwickelte er ein gutes Gespür für Trends, Publikum und die Dynamik lokaler Veranstaltungen. Mit diesem Hintergrund wagte er den Schritt zu großen Open-Air-Events. Sein erstes großes Festival, das „Sonnenrot“ in Geretsried, entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt für Independent- und Pop-Musik-Fans. Noch bekannter wurde er als Veranstalter der „Brass Wiesn“ in Eching, die heute zu den bedeutendsten Blasmusik-Festivals in Deutschland zählt. Wolff prägt mit seiner Leidenschaft für lebendige Musik- und Eventkultur die Veranstaltungslandschaft in Südbayern. Seit diesem Jahr auch mit größeren Ausstellungen wie „The Fans Strike Back“ und „A Day with David Bowie“ in München .

Montag: Spaß und Staunen

Fotokulissen und Illusionen auf 1000 Quadtratmetern: Im „Magic Bavaria Museum“ macht auch ein Sprung ins Bällebad richtig Spaß. (Foto: Magic Bavaria)

Nach vielen Plätzchen, Feiertagen und Familienessen zieht es mich und meine Familie heute in die Stadt ins „Magic Bavaria Museum“. Die Kids schwärmen schon länger von den Bayern-Highlights als 2.0-Version: Der Eibsee als türkisblaues Bällebad, ein Eiskristall-Spiegelraum mit Infinity-Illusionen oder ein Upside-Down-Erlebnis im Königssaal von Ludwig II. Anscheinend alles viel spannender als „in echt“ und tolle Motive fürs Smartphone. Und sollte es bis dahin nicht geschneit haben, kann man Winterfeeling in einer XXL-Schneekugel erleben. Gleich nebenan gibt’s danach bei den „Pommes-Freunden“ im OEZ die meiner Meinung nach besten Pommes der Stadt. Oder sind es die tollen Soßen, die es dazu gibt?

Dienstag: Wanderung mit Ausblick

Eine abwechslungsreiche und kinderfreundliche Rundwanderung führt von Rimsting (Bild) aus bis hinauf zum Aussichtsturm mit Alpenpanorama. (Foto: dpa/Rosemarie Ammelburger)

Heute geht es ein bisschen höher hinaus. Eine sehr abwechslungsreiche und kinderfreundliche Rundwanderung führt von Rimsting aus über einen Erlebnisweg zur Ratzinger Höhe, vorbei am Rimstinger Mammut aus Schwemmholz bis hinauf zum Aussichtsturm mit Blick auf ein herrliches Alpenpanorama. Tatsächlich wurden im Ur-Priental Überreste dieser imposanten Rüsseltiere gefunden, die vor über 10 000 Jahren hier lebten. Bei Schnee wird daraus ein wunderbarer Winter-Wonderland-Ausflug. Zum späten, zünftig bayerischen Mittagessen geht’s ins Chiemsee Wirtshaus in Chieming. Ich mag die Mischung aus Tradition und moderner Küche. Heute ist außerdem Ripperltag. Das Meiste auf dem Teller und im Glas kommt hier übrigens aus der Region.

Mittwoch: Sehnsuchtsort der Fantasie

Mit Freunden, Kind und Kegel werden wir den Jahreswechsel bei uns zu Hause in meiner Outdoor-Küche feiern! Auf den Grill kommen fast ausschließlich regionale Produkte. Einen guten Überblick über die inzwischen zahlreichen solidarischen Landwirtschaften gibt es hier: solidarische-landwirtschaft.org. Vorher besuchen wir noch die Kunstgalerie in Prien, in der gerade eine beeindruckende Bandbreite der regionalen Kunstszene zu sehen ist: Malerei, Druckgrafik, Fotografie und Skulpturen zum Thema „Kontinuität und die Vielfalt der Gegenwart“. Die Studioausstellung „Pinkparadise“ lädt als Sehnsuchtsort der Fantasie dazu ein, die Realität wie durch eine „rosarote Brille“ humorvoll aus einer anderen Perspektive zu betrachten: heller, offener, freier und zugleich entrückt und geheimnisvoll. Eine Chance, Gewohntes zu durchbrechen, vielleicht sogar neue Wirklichkeiten zu erkennen.

Donnerstag: Tolle Kinderbücher

Am ersten Tag des Jahres lassen wir es langsam angehen und widmen uns einer spannenden Kinderbuch-Reihe: „Little People, Big Dreams“. In diesen wunderbar illustrierten und inspirierenden Büchern erzählt die spanische Autorin María Isabel Sánchez Vegara von den beeindruckenden Lebensgeschichten großer Wissenschaftler, Künstlerinnen, Ikonen der Geschichte oder Heldinnen der Moderne. Was sie alle verbindet: Dass sie schon als Kinder von großen Ideen träumten. Deshalb sollte man deren Träume ernst nehmen! Heute tauchen wir in den Kosmos der schillernden Pop-Ikone „David Bowie“ ein, der als kleiner Junge auch schon tausend Melodien im Kopf hatte. Abends begrüßt dann mit einem Programm aus traditioneller und moderner Blasmusik die Bad Endorfer Blaskapelle im Kursaal das neue Jahr, bei freiem Einritt.

Freitag: Mythos David Bowie

Eine Ausstellung in München zeigt Fotos von David Bowie bei seinem Besuch in der Nervenheilanstalt Gugging (David Bowie, Rolf Engel, Brian Eno, Andre Heller (v. li.). (Foto: Christine de Grancy)

Als Familie schaffen wir es heute zum ersten Mal in die weltgrößte Star-Wars-Fanausstellung „The Fans Strike Back“ im Pineapple Park im ehemaligen Paketpost-Areal in München. Man kann hier auf mehr als 1000 Quadratmetern wirklich tief eintauchen in die Galaxis rund um Darth Vader, Boba Fett oder Grogu „Baby Yoda“ samt riesigen Podracers, einer R2-D2 Kollektion und einem Arsenal an Lichtschwertern. Und weil’s gleich nebenan ist, tauchen wir auch noch mal in den Mythos David Bowie ein. In der Fotoausstellung „A Day with David Bowie“ kann man auf großformatigen Schwarz-Weiß-Foto eine ganz andere Seite Bowies entdecken: Die des der Suchenden, der Inspiration jenseits des Glamrock suchte. 1994 war Bowie zusammen mit Brian Eno und André Heller zu Besuch in der Nervenklinik Gugging bei Wien. Die Kunst- und Dokumentarfotografin Christine De Grancy begleitete die Besucher aus einer ebenfalls diskreten Perspektive.

Samstag: Titanic hautnah

In der immersiven Ausstellung „Titanic“ im Lokschuppen Rosenheim sind auch historische Aufnahmen des legendären Dampfers zu sehen. (Foto: Wikimedia Commons)

Kurz vor knapp kann man heute und noch bis 6. Januar die Titanic-Ausstellung im Lokschuppen in Rosenheim besuchen. Mit dem Reisetagebuch lässt sich der dramatische Untergang des Luxusdampfers hautnah nacherleben. Originalartefakte, immersive und interaktive Multimedia-Installationen und aufregende Passagiergeschichten lassen das Abenteuer lebendig werden. Wer lieber draußen ist: Im winterlichen Bad Aibling geht es heute auf eine Raunacht-Wanderung. In den noch verbleibenden heiligen Nächten sind die Tore zur Anderswelt weit geöffnet. Ein örtlicher Wanderführer nimmt einen mit auf einen Spaziergang samt Fackeln, spannender Geschichten über Mythen und Bräuche und einer gemütlichen Einkehr im Garten des Hotel Johannisbad am Lagerfeuer.

Sonntag: Abenteuer im Moor

Immer ein mystisches Naturerlebnis, egal zu welcher Jahreszeit: Der Moorerlebnisweg in den Kendlmühlfilzen zwischen Grassau und Rottau im Chiemgau. (Foto: Imago/Volker Preußer)

Mit Kindern wandern macht immer viel mehr Spaß, wenn es was zu entdecken gibt. Wir erkunden heute den Moorerlebnisweg in den Kendlmühlfilzen, eines der größten Hochmoore Bayerns und egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit immer ein mystisches Naturerlebnis. Los geht’s beim Museum Salz & Moor zwischen Grassau und Rottau. Entlang des Wegs kann man eine Bieberburg betrachten, im Moorwald aus Naturmaterialien tolle Kunstwerke bauen oder über Baumstämme balancieren. Natürlich nur mit wasserdichten Schuhen! Im Museum „Salz & Moor“ kann man noch tiefer in den Lebensraum Moor eintauchen. Auf dem Rückweg gibt’s bei gutem Wetter noch einen Winter-Sundowner in der Beachbar in Übersee.

Alexander Wolff. (Foto: Privat)

Alexander Wolff, in Traunstein geboren und in Siegsdorf aufgewachsen, ist ein erfahrener Veranstalter aus Chieming, der seit vielen Jahren die südbayerische Event-Szene prägt. Große Open-Air-Festivals wie die „Brass Wiesn“ oder das „Sonnenrot“-Festival in Geretsried zählen ebenso dazu wie die lokalen „Wirtshaus Roasn“ in Rosenheim und im Chiemgau. Alex Wolff lebt mit seiner Familie in Grabenstätt.