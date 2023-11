20 Jahre lang war die Kunst und Wissenschaft fördernde Alexander-Tutsek-Stiftung in einer Jugendstilvilla in Schwabing ansässig. Nun gibt sie die Räume auf und konzentriert sich ganz auf die neu geschaffene "Black Box", einem Ausstellungsraum in der Parkstadt Schwabing. Bei einer öffentlichen Abendveranstaltung am Donnerstag, 23. November, heißt es "Good bye Villa!". Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen.

Mit der Ausstellung "Glas neu erleben" weihte die Stiftung im Mai 2004 ihre neuen Ausstellungsräume in der Jugendstilvilla ein und stellte ihre Sammlertätigkeit vor. Zunächst waren die Ausstellungen ausschließlich dem Material Glas gewidmet. Werke großartiger Künstlerinnen und Künstler wie Mona Hatoum, Kiki Smith oder Erwin Eisch waren hier zu sehen.

Das große Interesse der Sammlerin Eva-Maria Fahner-Tutsek für Fotografie ließ diese neben dem Glas zum zweiten Ausstellungsschwerpunkt werden. Eine unvergessene Ausstellung war 2020 "About Us", die einen Überblick über 20 Jahre junger Fotografie aus China gab und Innenansichten auf die im Land lebenden Kunstschaffenden gewährte.

Detailansicht öffnen Vom Strampler bis zum Lätzchen: Silvia Levenson hat 2014 mit der Serie "Recovered Identity" mit Objekten aus formgeschmolzenen Glas begonnen. Bis heute kommen immer wieder Teile hinzu. Inzwischen sind es 132, die in der Ausstellung "So much Love and Compassion" in der Villa der Alexander-Tutsek-Stiftung zu sehen sind. (Foto: Marion Vogel / © Silvia Levenson)

Aktuell ist die Ausstellung "So much Love and Compassion" zu sehen. Ein Teil ist dem ukrainischen Fotografen Sergey Melnitchenko gewidmet. In seiner Serie "Who's Here?" hält er intensive Momente der Beziehung zwischen Mutter und Kind fest. Außerdem zeigt die Ausstellung Glasobjekte und Fotografien von zwei Künstlerinnen, die unter der argentinischen Militärdiktatur leiden mussten.

Silvia Levenson floh damals mit Mann und zwei Kindern aus Argentinien. In Italien entdeckte sie das Material Glas, um ihr künstlerisches und politisches Anliegen auszudrücken. Babybekleidung, vom Strampler bis zum Lätzchen, hat sie in zart-buntes Glas gegossen. Die Objekte wirken wie ein erstarrter Aufschrei all der Mütter, die ihre Söhne und Töchter in jener Zeit verloren haben. Adriana Lestidos Mann wurde entführt und verschwand für immer. Sie blieb im Land und dokumentiert mit ihrer Kamera bis heute von Leid geplagte Mütter und ihre Kinder. Eine intensive und sehenswerte Ausstellung, die berührt.

Abschied von der Villa und ein letzter Blick auf "So much Love and Compassion": Do., 23. Nov., 18-21 Uhr, Alexander-Tutsek-Stiftung, Karl-Theodor-Straße 27