Detailansicht öffnen Hat überraschend vom SPD-Fraktonsvorsitz zur CSU-Stadtratsfraktion in München gewechselt und erntet Kritik: Alexander Reissl. (Foto: Robert Haas)

"SPD-Fraktionschef flüchtet zur CSU" und Kommentar "Kaum zu glauben" vom 1. Oktober:

Verzweiflungstat

Es gab in München früher ein ungeschriebenes Gesetz. Als Sechzger-Kicker wechselt man nicht zu den Bayern, und umgekehrt. Das verlor irgendwann mal seine Gültigkeit. Womöglich, weil der Verein ein paar Straßen weiter noch Entwicklungspotenzial sah? Oder, weil man sich an neuer Wirkungsstätte mehr Verdienst erhoffte? Vielleicht auch, weil man sich am Karriereende nicht mehr geschätzt fühlte und noch verzweifelt ein warmes Austragsstüberl suchte?

In der Münchner Kommunalpolitik ist das jetzt auch nicht anders. Dass der SPD-Fraktionschef im Rathaus, Alexander Reissl, nach 45 Jahren in der Partei ausgerechnet zur CSU wechselt, muss wohl ähnliche Gründe haben wie oben. "Ich habe lange hilflos zugesehen." "Strategische Fehler" führen dazu, dass "die SPD aus eigener Schuld niedergeht". Die Wohnungspolitik hält er "für falsch". In der Verkehrspolitik "hechle man den Grünen hinterher". Und in der Klimapolitik wahrscheinlich sogar unserem Landesvater?

Wenn man ihn so reden hört, ist man schon ein wenig irritiert. War er nicht der Chef der regierenden Münchner SPD-Filiale, die er jetzt so heftig kritisiert? OB Dieter Reiter bedauert den Beschluss Reissls, den "Weg der Erneuerung zu einer modernen Münchner Großstadtpartei nicht mitgehen zu wollen". Hat Reissl deshalb die Flucht zur CSU angetreten? In der Annahme, dass die das auch nicht will? Ist der schon in der SPD aus der Zeit Gefallene den um Verjüngung bemühten Rathaus-Schwarzen überhaupt eine Hilfe? Oder brauchen die ihn nur, um über den politischen Gegner verächtlich herzuziehen?

Seit 2014 sind im Rathaus acht Kommunalpolitiker zum politischen Gegner übergelaufen. Kann es den Wählern nicht langsam wurscht sein, für welche Partei sie 2020 in München votieren, wenn deren Kandidaten später munter die Seiten wechseln? Und die ursprüngliche politische Gesinnung womöglich gleich mit? Manfred Jagoda, Ismaning

Krokodilstränen

Fraktionsvorsitzende sind wichtig. Wer sich für Politik interessiert, kennt im Landtag den Kreuzer, die Schulze, den Streibl. In München den CSU-Pretzl, die grüne Habenschaden. Aber Reissl? Wer? Die größte Schlagzeile seines Lebens bekommt er jetzt, weil er die SPD verlässt. Und jeder redet von Verlust. Was für ein Schwindel. Reissl war der Mieterschutz zuviel. In München! Und die Öko-Ideen in der SPD. Deswegen geht er jetzt zur Partei des Baum-Streichlers und Bienen-Flüsterers Söder. Die CSU nimmt ihn nur, um der SPD eins auszuwischen. Er wollte immer vorne dran sein. Aber sein Stil zog nicht mehr. Weil er nicht mehr Klassensprecher sein darf, verlässt er beleidigt die Schule. Damit zeigt er, was er davon hält, in der zweiten Reihe zu spielen. Nichts. Damit beleidigt er die Münchner. Die SPD nicht, für die ist es ein Schritt nach vorne. Christian Springer, München

Angst vor Machtverlust

Reissls "Summe von Gründen" ist wohl eher sein Machtverlust in der SPD Fraktion, seine Unfähigkeit sich den verändernden politischen Lagen anzupassen und die Angst, sich nicht mehr durchsetzen zu können. Mehr als 20 Jahre als Stadtrat, zehn Jahre als Fraktionsvorsitzender und 40 Jahre politische Überzeugung wegzuwerfen, wenn der politische Gegner, die CSU, mit einem warmen Austragsstübchen, einem guten Platz auf der Wahlliste winkt, zeigt deutlich, wes Geistes Kind er ist. Günter Wolf, München