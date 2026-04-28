Abschied nach 30 Jahren Stadtrat„Grün passt nicht zu meiner Lebenseinstellung“

Nach fünf Amtszeiten wird Alexander Reissl an diesem Mittwoch zum letzten Mal als gewähltes Mitglied eine Sitzung des Münchner Stadtrats besuchen. Genau 30 Jahre gehörte er dem Gremium an, davon acht Jahre als stellvertretender Chef der SPD-Fraktion und elfeinhalb Jahre als deren Vorsitzender. Im Frühjahr 2019 wechselte er überraschend die Partei und schloss sich der CSU an. Der 68 Jahre alte Reissl wuchs in Moosach auf und lebt bis heute dort. Er absolvierte eine Ausbildung als Druckformhersteller und arbeitete später im Online-Banking bei der Stadtsparkasse. Dort ging er vor zwei Jahren in den Ruhestand. Im Jahr 1996 wurde er zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt. Bei der Kommunalwahl im März verpasste er den erneuten Einzug auf der Liste der CSU.