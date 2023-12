An der Grenze

Pianist Alexander Malofeev spielt mit der Ungarischen Nationalphilharmonie in der Isarphilharmonie.

Von Michael Stallknecht

22 Jahre ist Alexander Malofeev alt, gleichwohl schon ziemlich etabliert. Seit er 2014 den Tschaikowsky-Wettbewerb gewonnen hat, interessieren sich Festivals und große Orchester zunehmend für den russischen, seit einigen Monaten in Berlin lebenden Pianisten. In die Isarphilharmonie kam er nun in Begleitung der Ungarischen Nationalphilharmonie, die den Auftritt mit der Ouvertüre zu Bellinis "Norma" und Prokofjews Ballettsuiten zu "Romeo und Julia" rahmte.