Alexander Krist betreibt gleich zwei Zaubertheater in München. In seinem "Table Magic Theater" am Unteren Anger, in dem die maximal 86 Zuschauer in nur fünf aufsteigenden Reihen dem Geheimnis ganz nah sind, führt er am Tisch Close-up-Magie vor. Im "Kristelli" am Rande des Olympiaparks steht er dagegen auf einer Bühne vor 500 Zuschauern - neben seinen handgemachten Wundern präsentiert er hier auch Groß-Illusionen. Doch was am Tisch und auf der Bühne so leicht aussieht, bedarf täglich sechs bis sieben Stunden harter Probenarbeit.

Montag: Mein Tag als Kürbis

Detailansicht öffnen Im Anschluss an ein Abendessen mit Freunden im "Trader Vics" im Keller des Bayerischen Hofs geht es eine Tür weiter zur Halloween-Party im Night Club. (Foto: Stephan Rumpf)

Meine Montage beginnen meistens ruhig, denn wie viele Künstler habe ich an den allermeisten Wochenenden meine Hauptarbeitszeit. In der Wintersaison, also zwischen Oktober und Februar, spiele ich am Wochenende zum Teil zwei Shows pro Tag. Also ist der Montag immer auch ein Tag zum Ausruhen. Doch an diesem ist natürlich alles anders, denn es ist Halloween. So steht ein Abendessen mit Freunden im Trader Vics auf dem Programm. Dieses polynesische Restaurant im Keller des Bayerischen Hofs ist urgemütlich und das Essen dort einfach herrlich. Zudem ist es nachts geöffnet, so dass ich viele Nächte nach meiner Zaubershow hier verbringe. Doch heute ist nur Zeit für ein frühes Abendessen, denn danach geht es eine Tür weiter zur Halloweenparty im Night Club, ebenfalls im Bayerischen Hof. Bei dieser Party kann man einen Gutschein über 300 Euro für einen Einkauf in den Fünf Höfen gewinnen, wenn man den Kostümwettbewerb gewinnt. Ich hoffe, mit meinem riesigen Kürbiskostüm die Konkurrenz in die Schranken weisen zu können, wenn ich durch die Tür komme.

Dienstag: Jubiläum im Muca

Detailansicht öffnen Direktorin Stephanie Utz im Muca-Museum for Urban and Contemporary Art in der Hotterstraße 12. Im Hintergrund eine Ausstellung der Streetart-Künstlerin Swoon. (Foto: Catherina Hess)

Seit vielen Monaten möchte ich schon ins Museum of Urban and Contemporary Art (Muca), denn dort gibt es eine Jubiläumsausstellung. Die Muca-Gründer Stephanie und Christian Utz haben in den vergangenen 25 Jahren über 1200 Exponate zusammengetragen und damit eine der bedeutendsten Sammlungen Europas im Bereich Urban Art aufgebaut. Eine meiner beiden Töchter hat mich bei einem ihrer Besuche in München auf diese Kunst aufmerksam gemacht, und sie gefällt mir tatsächlich sehr gut. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, umso schöner finde ich es, dass ich durch meine Töchter immer wieder etwas Neues kennenlerne.

Mittwoch: Unter Vampiren

Detailansicht öffnen Eintauchen in eine komplett andere Welt: Das Musical "Dracula", hier der Titelheld (Thomas Borchert) mit Vampirfrauen. (Foto: Susanne Brill/Deutsches Theater)

An diesem Abend geht es ins Musical im Deutschen Theater, denn thematisch passend zur Halloween-Woche wird dort "Dracula" gezeigt. Ich bin gerne im Deutschen Theater, denn die Atmosphäre ist so fantastisch, ich verlasse meinen Alltag, weil ich in eine komplett andere Welt eintauchen kann. Für mich ist das einer der wichtigsten Aspekte, wenn ich ein Theater besuche.

Donnerstag: Artistik auf dem Eis

Detailansicht öffnen Kanadische Winterwunderwelt: Der Cirque du Soleil kombiniert in seiner Show "Crystal" Schlittschuhkunst, Akrobatik und Schneeballschlachten. (Foto: Matt Beard Photography)

Einmal die Woche muss es sein, da esse ich mit meiner Frau Simone Spaghetti Vongole am Viktualienmarkt. Fisch Witte ist der perfekte Ort für diesen Gaumenschmaus. Für uns als Paar ist das immer ein besonderer Moment. Abends geht es dann zu Cirque du Soleil; bei der aktuellen Wintershow "Crystal" zeigen die Artisten erstmals ihre Kunst auf dem Eis. Ich liebe diese Shows, denn sie sind immer absolut einzigartig, und ich habe die Vorstellungen von Cirque du Soleil schon auf der ganzen Welt besucht.

Freitag: Edle Tropfen

Detailansicht öffnen Rund 300 Winzer, Weinhändler und Delikatessenanbieter aus vierzig Ländern präsentieren sich auf der Forum Vini Messe München. (Foto: Daniel Schäfer/Forum Vini)

Am Freitag ist ein eher ruhiger Tag, da ist Zeit, die Weinmesse "Forum Vini" im MTC zu besuchen. Ein guter Tropfen passt ja immer, und ich probiere gerne mal etwas Neues aus, auch beim Wein. Bei 2000 Weinen aus vierzig Ländern fällt die Suche sicherlich nicht schwer. Schließlich werde ich heute bereits sieben Stunden Proben für neue Illusionen hinter mir haben. Damit auf der Bühne nicht nur alles gelingt, sondern auch noch leicht aussieht, ist viel harte Probenarbeit nötig. Am Trag trainiere ich deshalb oft sechs oder sieben Stunden.

Samstag: Zaubern für Familien

Detailansicht öffnen Bei dieser Verwandlungsillusion müssen die Schuhe draußen bleiben: Alexander Krist verkleinert sich selbst, in eine Form, die er als "klein, quadratisch und gut" bezeichnet. (Foto: Dieter Lukas)

Heute sind mein Team und ich in voller Konzentration, denn unsere neue Familienshow hat am Nachmittag Premiere im Zauberzelt Kristelli. Damit haben wir für die Weihnachtszeit noch ein weiteres Format im Angebot - alle Illusionen in dieser Show sind neu und eigens für dieses Familienprogramm kreiert. Da ist die Premiere natürlich besonders wichtig, und ich bin gespannt, wie gut alles funktioniert und bei den großen und kleinen Zuschauern ankommt, was wir in den vergangenen zwei Jahren an Illusionen entwickelt haben. Danach trete ich noch mit meinem Abendprogramm "The Worlds Greatest Magic" auf, das bis einschließlich Silvester ebenfalls im Kristelli läuft.

Sonntag: Rückzugsort am See

Detailansicht öffnen Ausflug ins Midgardhaus: Dort warten die Wirte und langjährigen Freunde Alexander Urban (rechts) und sein Sohn Michael. (Foto: Nila Thiel)

Meine Sonntage sind das Highlight der Woche, denn ich fahre raus nach Tutzing ins Midgardhaus am See. Mein langjähriger Freund Alexander Urban hat dieses Restaurant unter seine Fittiche genommen und bietet sonntags einen Brunch als Flying Buffet an. So kann ich mich während des Essens auf die Gespräche mit meinen Freunden konzentrieren. Die Lage am See lässt mich zur Ruhe kommen, und nach einem ausgiebigen Schmaus gehe ich gerne noch ein bisschen am See spazieren - ein idealer Rückzugsort für mich. So klingt die Woche in Ruhe aus, damit ich voller Power wieder in die nächste Woche starten kann. Abends spiele ich dann noch in meinem "Wohnzimmer" im Table Magic Theater "Magie live & hautnah", was für mich ein reines Vergnügen ist.

Als Alexander Krist vor vielen Jahren seinen Job als Schadenregulierer einer großen deutschen Versicherung aufgab, lockte ihn zunächst die Freiheit. Viele Jahre lang lebte er in einem VW-Bus und zeigte seine Zauberkunst in den Fußgängerzonen. Heute führt er gleich zwei Zaubertheater in München, das "Table Magic Theater" in der Münchner Innenstadt und das "Kristelli" am Rande des Olympiaparks. In beiden Shows werden Illusionen auf Weltklasse-Niveau gezeigt, bei denen sich selbst Fachkollegen fragen, wie sie funktionieren. Genau darin liegt die Stärke des Magiers, der viele seiner Zauberkunststücke selbst entwickelt und ständig weiter verbessert.