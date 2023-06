Von Stefanie Witterauf, München

Die Baustelle am Sendlinger Tor sorgt immer für Lacher. Aber am besten funktioniert auf Tiktok der überteuerte Mietmarkt in München. Alessandro Capasso, 29, macht Clips, in denen er Münchner Klischees überspitzt. Er stellt sich vor die Kamera und erzählt, was ihm auffällt, was er auf der Straße hört, was an München schön ist oder nervt. Die Videos werden hundertausendfach geklickt. Auf Social Media, Tiktok und Instagram, hat er mittlerweile unter sandro.cap jeweils mehr als 50.000 Follower. Tendenz steigend.