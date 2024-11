In der Alba Trattoria sitzt man an fürstlich gedeckten Tischen und lässt sich für einen stolzen Preis umsorgen und bekochen.

Von Johanna N. Hummel

Das Besondere am derzeit geltenden Dresscode ist, dass er vor allem für das Label „Wohlfühlen“ steht. Alle sollen sich immer wohlfühlen, das Nationaltheater freut sich über jeden, der in Jeans oder im bequemen Jumpsuit die heiligen Opernhallen betritt. So gesehen wundert es nicht, dass Radler, welche die Oberföhringer Straße entlangstrampelten und in einer Trattoria einkehren wollten, reichlich empört waren, als sie von der Schwelle gewiesen wurden. Diskriminierend sei das, klagten sie im Internet. Diskriminierend sei es, antwortete der Patron, die Wertvorstellungen des Hauses nicht zu respektieren, „Radhose und Fahrradhelm geht bei uns leider nicht“, man sei ein Gourmet-Restaurant.