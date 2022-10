Die spanische Trompeterin Alba Careta in der Unterfahrt.

Schon das Debütalbum "Orígens" der spanischen Trompeterin und Sängerin Alba Careta wurde 2018 in Spanien zum Jazz-Album des Jahres gewählt. Seither gilt die in Amsterdam ausgebildete Virtuosin, die auch als Komponistin und Bandleaderin glänzt, als kommende Kraft der europäischen Szene. Dass sie frisch und neu klingt, liegt vielleicht auch an ihrer Methode: "Wenn ich komponiere, dann immer nur über das, was ich in diesem Moment gerade an Sensationen, Gefühlen oder Farben spüre." Erstmals präsentiert sich die inzwischen in Barcelona Lebende nun in der Unterfahrt mit ihrer bereits in den Niederlanden gegründeten Group, einem Quintett mit Lucas Martínez am Tenorsaxofon, Roger Santacana am Klavier, Giuseppe Campisi am Bass und Josep Cordobés am Schlagzeug.

Alba Careta Group, Di., 11. Okt., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94