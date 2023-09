Tänzer und Choreograph Alan Brooks ist an Schulen, Bühnen und auf dem Nockherberg unterwegs.

Im Auftrag des bayerischen Kultusministeriums setzt der Choreograf Alan Brooks seine Tanzprojekte an Schulen um. Aber auch beim Nockherberg-Singspiel und dem neuen Eberhofer-Krimi hilft er bei den richtigen Schritten.

Von Barbara Hordych

Seit nunmehr 15 Jahren ist der Tanzpädagoge und Choreograf Alan Brooks im Auftrag des bayerischen Kultusministeriums mit seinen Schultanzprojekten bevorzugt an Mittel- und Förderschulen unterwegs, gemäß seinem Credo: Gebt mir die Schulen, in die sonst niemand reinwill. Warum? "Deren Schüler und Schülerinnen kommen häufig aus Familien, die ohne mein Projekt vielleicht gar keine Berührung mit Tanz, Bewegung und Musik hätten", erklärt er bei einem Spaziergang in den Maximiliansanlagen.