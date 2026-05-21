Musik und Akustik gehören eng zusammen. Ob Streichkonzert oder Technodonner: Musikalische Kunst braucht Räume, die sie zum Klingen bringen. Simon Vorhammer hat Ideen dafür. Dabei haben seine Lösungen nicht nur einen Nutzwert, sie sind selbst Kunst. Die strukturierten Oberflächen seiner Paneele, die er „Formfelder“ nennt, wirken wie monochrome Tafelbilder, wie skulpturale Objekte für die Wand.