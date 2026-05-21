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Designideen aus der NaturSchöner hören

Lesezeit: 4 Min.

Simon Vorhammer vor der von ihm entworfenen Wandverkleidung.
Simon Vorhammer vor der von ihm entworfenen Wandverkleidung. Robert Haas

Simon Vorhammer entwickelt kunstvolle Akustik-Paneele für Innenräume. Was die mit Fischschwärmen zu tun haben und warum er bei Holzlieferanten als besonders heikel gilt.

Von Sabine Buchwald

Musik und Akustik gehören eng zusammen. Ob Streichkonzert oder Technodonner: Musikalische Kunst braucht Räume, die sie zum Klingen bringen. Simon Vorhammer hat Ideen dafür. Dabei haben seine Lösungen nicht nur einen Nutzwert, sie sind selbst Kunst. Die strukturierten Oberflächen seiner Paneele, die er „Formfelder“ nennt, wirken wie monochrome Tafelbilder, wie skulpturale Objekte für die Wand.

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