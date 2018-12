4. Dezember 2018, 19:44 Uhr München heute Bauausstellung soll Münchner Verkehrsprobleme lösen / "In der Birne muss es Bang machen"

Von Sebastian Krass

Die zweite Stammstrecke wird jetzt gebaut, endlich. Viele weitere Großprojekte hängen noch in der Luft: Neubau einer U-Bahn in der Münchner Innenstadt, Verlängerung von U-Bahn-Linien, auch über die Stadtgrenze hinaus, Ausbau der S8-Strecke Richtung Flughafen, um nur ein paar zu nennen.

Umso charmanter ist da die Idee einer Internationalen Bauausstellung (IBA) für den Großraum München, die sich des Themas Mobilität annimmt. Das Konzept einer IBA mag auf Anhieb etwas luftig klingen, wenn man vom "prozesshaften Charakter" über zehn Jahre liest und dass die Metropolregion zum "Reallabor" werden soll. Tatsächlich aber ist die Bauausstellung eine Riesenchance. Das Konzept setzt, wie die Stadt München schreibt, "meist da an, wo die herkömmlichen Werkzeuge der Stadtentwicklung nicht mehr ausreichen". Das trifft für den Großraum und die Mobilität absolut zu. Zum Wesen der IBA gehört auch, dass man experimentiert, dass man Spielräume zwischen bestehenden Regeln und Planungsabläufen sucht. Das würde die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umlandgemeinden beleben und bestenfalls insgesamt unter neue Vorzeichen stellen.

Auch die Einflüsse von außen, die mit einer IBA einhergehen, täten dem Großraum gut. Bisher ist es oft so, dass eine Delegation nach Kopenhagen oder Zürich reist und angeregt bis erleuchtet zurückkommt - und dass es dabei auch bleibt. Mit einer klug und entschieden initiierten Bauausstellung würde die Metropolregion ein Signal nach innen wie nach außen senden, dass man von anderen lernen will. Und sie wäre eine hilfreiche Selbstverpflichtung, dass tatsächlich etwas vorangeht, unabhängig von lähmenden Infrastrukturdebatten. Dass dabei mal ein Experiment scheitern kann: geschenkt.

Das Wetter: Dicke Wolken bringen gelegentlich Regen - die Temperaturen erreichen elf Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Nur in Starnberg lebt es sich noch gesünder als in München Die Menschen in der Landeshauptstadt sind ziemlich fit und fehlen selten in der Arbeit - und wenn doch, dann am häufigsten wegen psychischer Probleme. Zum Artikel

Neun Jahre Haft für Tagesmutter gefordert Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass die 55-Jährige einen zehn Monate alten Buben lebensgefährlich verletzt hat und er daher schwerstbehindert ist. Zum Artikel

Fliegerbombe in der Infanteriestraße entdeckt Noch am Abend soll die 250 Kilogramm schwere Bombe entschärft werden, auf die Bauarbeiter in der Infanteriestraße gestoßen sind. Im Sperrbereich müssen 1000 Menschen ihre Häuser verlassen. Zum Artikel

Zweite Stammstrecke: Auftrag für Rohbau des westlichen Abschnitts vergeben Die Tunnelbauarbeiten einer privaten Bietergemeinschaft sollen 676 Millionen Euro kosten. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERLEBEN

Paisley & Jasper Flynn | 05.12. Cord Club Paisley aus Dresden liefern eingängigen Brit-Pop wie von großen Vorbildern bekannt. Die Münchner Burschen um Jasper Flynn ergänzen den Abend mit gefühlvollem Indie-Folk.

Der Trafikant | 05.12. Atelier Kino Nach dem Bestseller von Robert Seethaler: Vom Attersee zieht es den Jugendlichen Franz Huchel ins turbulente Wien des Jahres 1937, wo er nicht nur mit dem alternden Sigmund Freud Bekanntschaft macht.

Tickets gewinnen: Hearts Hearts | 06.12. Milla Irgendwo zwischen Weval und Milky Chance. Sanfte Stimme, hauchzarte elektronische Beats und feine Arrangements. So klingt zeitgenössische Musik mit inhaltlichem Anspruch!

WÄHRENDDESSEN IN...

...Kaufbeuren

Die Schauspielerin Antje Mönning muss sich vor Gericht verantworten, weil sie im Juni auf einem Parkplatz in Jengen im Ostallgäu vor zwei Zivilpolizisten und einem Lastwagenfahrer in einem durchsichtigen Shirt posiert und dabei ihren Rock gehoben hatte - unter dem sie keine Unterwäsche trug. Vor dem Amtsgericht Kaufbeuren muss sich Mönning, die in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" eine Nonne spielte, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Über ihren Anwalt Philip Müller ließ Mönning ausrichten, "aus einer künstlerischen Laune heraus" das Röckchen gehoben zu haben. Sie habe nicht gewusst, dass es sich um Zivilpolizisten handelte. "Ich kann nicht glauben, dass es eine Straftat sein soll, als Frau seinen Körper zu zeigen", sagte sie über ihren Anwalt.