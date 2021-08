Der schnelle Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz setzt sich fort: Am Montag meldete das Robert Koch-Institut 77,3 für München neu gemeldete Coronavirus-Fälle in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner. Am Freitag davor waren es noch 73,6 und am Montag vor einer Woche 57,5. Aktuell werden in München etwas mehr als 2000 Infizierte gezählt. Derweil ändert das Impfzentrum in Riem seine Öffnungszeiten. Ab Mittwoch, 1. September, ist das Impfzentrum an Freitagen und Samstagen geschlossen, da für diese beiden Tage die wenigsten Termine vereinbart worden seien, wie es zur Begründung heißt. Donnerstags soll dafür künftig bis 21 Uhr geöffnet bleiben. An allen anderen Tagen der Woche arbeitet das Impfzentrum von neun bis 17.45 Uhr. Die Impfquote steigt nur sehr langsam an: 60,4 Prozent der Münchner haben die erste Impfung, 56,9 Prozent die zweite. Vor einer Woche waren es 59,6 Prozent bei den Erst- und 55,7 Prozent bei den Zweitimpfungen.