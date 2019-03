28. März 2019, 18:40 Uhr Aktiv gegen Wohnungsnot Der alte, junge Genossenschaftler

Hans-Otto Kraus war Geschäftsführer der städtischen GWG, im Ruhestand hat er nun eine Baugenossenschaft gegründet. Münchens Wohnungsproblem treibt ihn auch heute noch um. Er will etwas bewegen - "selbst wenn es nur eine kleine Kleinigkeit ist"

Von Anna Hoben

Hans-Otto Kraus gehört zu einer Generation, die noch aus eigenem Erleben eine Wohnungsnot kennt, die von einem anderen Kaliber war als die heutige. Er wurde 1949 geboren, seine Eltern waren Deutschbalten, sie kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge nach Franken und fingen bei Null an. Hans-Otto war das jüngste von zehn Kindern, die Familie lebte in einer bescheidenen Unterkunft in einer Flüchtlingssiedlung. Vier Kinder teilten sich ein kleines Zimmer von zwölf Quadratmetern. Und trotzdem: Er habe nie das Gefühl gehabt, dass ihm etwas Entscheidendes gefehlt habe, sagt er. "Es war eine fröhliche Kindheit."

Vermutlich hat es auch mit diesen Erfahrungen zu tun, dass Hans-Otto Kraus, 69, die Wohnungsnot in München noch immer nicht loslässt. Gut zwei Jahre ist es her, dass er in Rente gegangen ist, sein Vertrag als Geschäftsführer bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWG war zuvor noch einmal um zwei Jahre verlängert worden. Aus voller Fahrt auszusteigen, wie er es nennt - leicht ist ihm das nicht gefallen. Aber er genießt es, jetzt selbst über seine Zeit zu bestimmen. Die hat er unter anderem dazu genutzt, eine Genossenschaft zu gründen. Um weiterhin ein klein wenig beitragen zu können zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Stadt mit den teuersten Mieten in Deutschland.

Zu den frühen Erfahrungen gehört nicht nur die von Beengtheit und Bescheidenheit, sondern auch die Entwicklung hin zu einem gewissen Wohlstand. Die Eltern bauten ein Haus in Nürnberg, "es wurde immer besser", und die Fünfziger- und Sechzigerjahre hat Kraus als eine Zeit permanenten Fortschritts in Erinnerung. Er wurde Architekt, wie sein Vater; später sollte eine seiner drei Töchter ebenfalls Architektur studieren. Wie aus einer Idee ein Gebäude entstehen kann, das hatte ihn immer fasziniert. Landwirtschaft wäre die Alternative gewesen, doch ein Großlandwirt zerstörte seine romantischen Vorstellungen und warnte: Die Arbeit bestehe vor allem aus Bürokram. 1980 wechselte Kraus in die Wohnungswirtschaft, zunächst zu einem kirchlichen Unternehmen in Nürnberg. Wohnraum zu schaffen für Menschen, die nicht die freie Wahl haben, weil sie finanziell eingeschränkt sind, "das fand ich gerade als Architekt sinnvoll". Nach Stationen in Aachen und Ost-Westfalen zog es ihn 2005 in die Stadt zurück, in der er einst studiert hatte: nach München, als technischer Geschäftsführer der GWG.

Den Flipperautomaten hat Hans-Otto Kraus zum 60. Geburtstag bekommen. Jetzt ist er 69 und hat noch ziemlich viel vor. Er engagiert sich im Bündnis Pro Sem für Wohnungsbau und ist in der Bundesstiftung Baukultur aktiv. Mit 80 wolle er seine Genossenschaft aber nicht mehr leiten, sagt er. (Foto: Catherina Hess)

In seinen zwölf Jahren an der Spitze des Unternehmens habe sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in München dramatisch verändert. Das Problem betreffe längst auch "Normalverdiener, den sogenannten Mittelstand" und werde auf Dauer zu gesellschaftlichen Spaltungen führen. Die Stadt, die zurzeit wenig unversucht lässt im Kampf gegen die Wohnungsnot, sei zwar vorbildlich, komme aber nicht hinterher, auch weil es an bezahlbaren Grundstücken fehle. Insgesamt mangele es in der Politik an durchschlagenden Maßnahmen. "Die Instrumente, die wir haben, werden nicht genutzt und funktionieren zum Teil nicht mehr." Kraus ist in der Rente in die SPD eingetreten, aber "es ist mir nicht erklärlich, warum die nicht in die Puschen kommt". Er selbst bezeichnet sich als glühenden Verfechter der Ideen zu einer Bodenrechtsreform von Hans-Jochen Vogel, der schon 1974 in seiner Zeit als SPD-Bundesbauminister ein entsprechendes Gesetz einbrachte, das die Union dann aber im Bundesrat stoppte. Heute wird über diese Ideen wieder diskutiert. Denn die Wurzel des Wohnungsproblems sind die explodierenden Bodenpreise: In München sind diese seit 1950 um 34 000 Prozent gestiegen. Er hoffe, dass die Politik den Mut habe zu einer Reform, "es gibt ja eine entsprechend mächtige Lobby". Mit seiner Meinung stoße er "auch nicht bei allen Kollegen auf Gegenliebe".

Mit seiner Frau wohnt Kraus in einer frei finanzierten Wohnung der GWG in der Au, riesiges Bücherregal, Kunst von Kraus' Onkel und Großvater an den Wänden, im Flur ein Flipperautomat, den er zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Die Wohnung ist der Mittelpunkt eines lebhaften Familienlebens, die Töchter kommen oft zu Besuch. Hier kocht er auch gern für Freunde, seine Fähigkeiten hat er in den vergangenen Jahren in Kochkursen verfeinert, stolz ist er auf seine Tarte Tatin. Vor drei Jahren hatte es eine öffentliche Debatte gegeben darüber, ob er als Geschäftsführer eine städtische Wohnung beanspruchen dürfe. "Das hat mich getroffen", sagt er, auch weil er die Entscheidung damals sehr transparent gemacht habe, "der Aufsichtsrat hatte das genehmigt." Die Wahl der Wohnung habe auch seine Haltung widergespiegelt: "Ich muss nicht in Bogenhausen wohnen." In seinem Wohnblock liegen auch viele Sozialwohnungen. "Ich habe immer gesagt, wenn ich als Geschäftsführer nicht beweisen kann, dass die Mischung funktioniert, wer dann?"

Es ist ihm auch immer darum gegangen, wie Bauen aussehen kann, das günstig ist und trotzdem nicht hässlich. Besonders stolz ist er auf das "Minimalprojekt", das zum Ende seiner Zeit als Geschäftsführer der GWG geplant und realisiert wurde. "Da haben wir in der Firma alles hinterfragt." Das Ergebnis war überraschend. Davor habe die günstigste Art zu bauen bei 1750 Euro pro Quadratmeter gelegen, beim Minimalprojekt waren es 1350 Euro. "Das war für uns eine kleine Sensation." Die durchschnittliche Kaltmiete im Minimalprojekt in Sendling-Westpark liegt bei neun Euro pro Quadratmeter.

Beliebtes Modell In den vergangenen drei Jahren haben sich in München einige Wohnungsbaugenossenschaften neu gegründet. Dazu gehört etwa die Stadtwerkschaft, ins Leben gerufen von Angestellten der Stadtwerke, weitere Gründungen heißen WoProm, Zinwo und Bauen und Gemeinschaft (BuG), zu deren Gründern Hans-Otto Kraus gehört. Wer eine Genossenschaftswohnung hat, ist zugleich Mieter und Eigentümer. Bei BuG bezahlen Mitglieder zunächst 1000 Euro Pflichtanteil. Für eine frei finanzierte 80-Quadratmeter-Wohnung etwa muss man dann 100 000 Euro hinlegen. Dazu kommt noch die Miete: 12,50 Euro kalt pro Quadratmeter. Das muss man sich leisten können; ein leichter Zugang zu bezahlbarem Wohnraum sind die jungen Genossenschaften also nicht. Dafür sind die Mieten stabil und die Wohnung ist sicher. hob

Und weil ihn diese Themen nicht loslassen, hat Hans-Otto Kraus eine Wohnungsbaugenossenschaft gegründet, mit drei Freunden, die ebenfalls aus der Wohnungswirtschaft kommen, "altgediente Recken, die noch was drauf haben und nicht nur auf dem Sofa sitzen wollen", sagt Kraus und lacht. "Bauen und Gemeinschaft" haben sie ihr Projekt genannt, kurz BuG. Sie wollen "noch mal positiv wirken, selbst wenn es nur eine kleine Kleinigkeit ist", die sie beitragen können. Im Bekanntenkreis haben sie Mitglieder akquiriert, 20 sind es mittlerweile, den meisten gehe es gar nicht darum, an eine Wohnung zu kommen - sie wollen die Idee unterstützen.

Vor einem Jahr konnte man Kraus bei einer Veranstaltung der Mitbauzentrale treffen, die im Auftrag der Stadt junge Genossenschaften berät. Da mischte sich unter die überwiegend eher jungen Genossenschaftler also auch der ergraute Herr Kraus und teilte mit: "Man könnte sagen, wir haben schon genug gemacht und sollen endlich Ruhe geben." Er wolle sich aber lieber an der Problemlösung beteiligen. Seine Genossenschaft hatte sich kurz zuvor gegründet, geplant waren zunächst 35 Wohnungen im neuen Stadtteil Freiham. Seitdem hat er gelernt, dass es mühsam sein kann für Genossenschaften in München - obwohl die Stadt diese explizit fördern will. Als die Grundstücke in Freiham jedoch ausgeschrieben waren, stellten er und seine Mitstreiter fest: "Da können wir auch gleich Konkurs anmelden." Die Stadt ließ die Preise dann neu berechnen, weil sich keine einzige Genossenschaft beworben hatte. Auch die neuen Konditionen seien "hart an der Grenze der wirtschaftlichen Verkraftbarkeit" gewesen. Die BuG kam nicht zum Zug. Nun wollen sie sich erneut für ein Grundstück in Freiham bewerben. Sie wollen jetzt endlich loslegen - und die Mitglieder, die eine Wohnung brauchen, nicht ewig vertrösten.

Auch sonst gibt es weiterhin jede Menge zu tun. Kraus engagiert sich im Bündnis Pro Sem, er ist in der Bundesstiftung Baukultur aktiv und setzt sich dafür ein, dass an Schulen so etwas wie eine baukulturelle Bildung verankert wird. Schüler müssten ein Gespür für die Bedeutung von Räumen, von Bauen und Wohnen bekommen, findet er. Münchens Wohnungsproblem, "das beschäftigt mich halt", sagt Hans-Otto Kraus. Er will nicht darauf warten, dass andere etwas tun. Er will aber auch "rechtzeitig abtreten" und nicht mit 80 Jahren noch die Genossenschaft leiten. "Ich halte mich nicht für unentbehrlich."