Im Müsli am Morgen darf die Milch nicht fehlen. Aber wo kommt die eigentlich her? Gerade für Kinder sind die Bio-Erlebnistage eine wertvolle Erfahrung.

Von Veronika Kügle

Der sinnliche Gärtner-Montag" klingt nicht ganz so aufregend wie "der berittene Cowboy-Dienstag", aber ähnlich vielversprechend. Während man bei Ersterem auf dem Rücken von gut ausgebildeten Pferden durch den Steinwald reiten darf, lädt besagter Montag dazu ein, eine der größten Bio-Gärtnereien Nordostbayerns genauer zu besichtigen. Beide sind Teil der jährlich stattfindenden Bio-Erlebnistage. Von Samstag, 28. August an laden Bio-Bauern, Bio-Betriebe, Naturkostläden, Bio-Gastronomien und Öko-Modellregionen ein, Blicke hinter die Kulissen, oder besser gesagt hinter die Supermarktauslage zu werfen. Bauernhöfe in der Region öffnen ihre Tore für Besichtigungen, Weingüter schenken feine Tropfen aus, bei Obst- und Kartoffelernten dürfen Naturverbundene mit anpacken. Koch- und Backkurse stehen auf dem Programm, ebenso eine Fahrradtour in Oberfranken, die an Mohnfeldern vorbeiführt.

Die Bio-Erlebnistage wollen damit "für Wertschätzung für den täglichen Einsatz und die Leidenschaft der Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern sorgen", so Cordula Rutz, Geschäftsführerin der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern.

Am Sonntag, 29. August, können die Besucher beispielsweise den Archehof Schlickenrieder in Otterfing unter die Lupe nehmen, der selten gewordene Haus- und Nutztierrassen vor dem Aussterben bewahrt. Neu in diesem Jahr sind die Beauty-Erlebnistage etwas weiter östlich in Taching am See. Profis aus dem Bereich der Naturkosmetik geben Infos über die Wirkung von Inhaltsstoffen für Haut und Sinne an die Hand. Bei schönem Wetter findet der Workshop im Manufakturgarten statt. Auch für Kinder und Jugendliche bringen Veranstaltungen Abwechslung ins Sommerprogramm, etwa mit Quadfahren auf Forst- und Feldwegen im östlichen Steinwald oder eigenhändigem Apfelsaftpressen im Kloster - es scheint, als würden die Veranstalter das Wort "Erlebnis" im Titel sehr ernst nehmen.

Bio-Erlebnistage, Sa., 28. August, bis So., 10. Oktober, diverse Orte, Infos unter bioerlebnistage.de