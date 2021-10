Zum Europäischen Tag der Restaurierung gewähren auch die Museen, Denkmalämter und Archive in Bayern Einblicke in ihre Arbeit, die sonst eher im Hintergrund bleibt.

Von Gabriel Berg

Gemälde mit dem Mikroskop betrachten, um alles über Struktur und Beschaffenheit herauszufinden - das ist nur eine Tätigkeit von vielen, die Restauratoren ausüben. Am Europäischen Tag der Restaurierung, der unter dem Motto "Achtung! Kunst" stattfindet, geben kommenden Sonntag europaweit Museen, Ateliers, Hochschulen, Denkmalämter, Archive und Schlösserverwaltungen Einblicke in ihre komplexe Arbeit. Dabei können unter anderem bei Vorträgen, Sonderausstellungen, Kurzvideos und Führungen verschiedene Felder der Restaurierung erkundet werden.

In München beteiligen sich an dem Aktionstag das Doerner Institut, welches bei Veranstaltungen in den Pinakotheken und dem Museum Brandhorst Besucherinnen und Besucher über die Arbeit der dort tätigen Restauratoren informiert. Außerdem lädt das Bayerische Nationalmuseum ein, seine Restaurierungswerkstätten kennenzulernen und zeigt den Umgang mit Silber, Textilien, Glas und anderen Stoffen. Bayernweit beteiligen sich das Germanische Nationalmuseum Nürnberg, die städtischen Museen Ingolstadt, das Diözesanmuseum Bamberg und die Veste Coburg. Die Veranstaltungen finden teilweise online, teilweise vor Ort statt.

4. Europäischer Tag der Restaurierung, So., 10. Okt., diverse Veranstaltungsorte, Infos und Tickets unter: tag-der-restaurierung.de