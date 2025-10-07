Schon im vergangenen Jahr entfaltete der Aktionstag „Macht Theater“, für den sich acht Münchner Theater im Zeichen der kulturellen Bildung verbanden, eine beachtliche Anziehungskraft: Im Schreibworkshop von Jan Geiger und Denijen Pauljević versammelten sich die Teilnehmenden etwa im „Glasspitz“ hoch oben in der 6. Etage der Kammerspiele. „Das ist gar kein offizieller Aufführungsort“, sagt der Autor und Regisseur Pauljević. „Aber ein toller Arbeitsraum, der auf vier Seiten einen Blick über die Stadt bietet.“ Den genoss eine „sehr heterogene Gruppe“, wie er sagt. Zu der gehörten unter anderem zwei siebzehnjährige Schüler, eine Theaterpädagogin von Mitte Dreißig, eine Nürnberger Regisseurin um die Vierzig, eine Deutschlehrerin von Ende Fünfzig und ein junger Darsteller der Theatergruppe vom Bellevue di Monaco, erinnert er sich. Bei der Abschlusspräsentation am frühen Abend, die auch in diesem Jahr wieder in der Therese-Giehse-Halle geplant ist, lasen sie dann ihre Texte.

Die dritte Ausgabe des Aktionstages fällt in diesem Jahr auf Sonntag, 12. Oktober. Gerade wegen der bevorstehenden Einsparungen im Kulturbetrieb eint die freien, städtischen und staatlichen Bühnen der Wunsch, die Münchner Theaterlandschaft ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. „Deshalb freuten wir uns im vergangenen Jahr besonders über die große Mischung der Teilnehmenden“, sagt die Theaterpädagogin Xenia Bühler von der Schauburg. „Darunter solche, deren Augenmerk ohnehin auf Tanz und Theater liegt, aber auch Neulinge, die sich zum ersten Mal kreativ ausprobiert haben.“

Die elf Kurse in der Bayerischen Staatsoper, in der Schauburg, im Residenztheater, im Gärtnerplatztheater, in den Kammerspielen, im Pathos, Metropol und HochX mit insgesamt 120 Plätzen seien bei jungen Leuten sehr nachgefragt – wie etwa der Tanzworkshop im Hoch X, der schon lange ausgebucht ist. „Aber es gibt noch freie Plätze, dazu führen wir eine Warteliste, weil erfahrungsgemäß kurz vor Beginn immer mal wieder Bewegung in die Anmeldungen kommt“, so Bühler. Gestartet werde zwar bei sechs Jahren, „aber unsere älteste Teilnehmerin war im letzten Jahr 82 Jahre alt“, sagt Bühler.

In diesem Jahr hält das Gärtnerplatztheater ein besonderes Angebot für diese Altersgruppe bereit und lädt Menschen von 65 bis 99 in den „Garten der Erinnerungen“ ein: Mit kreativen Spielen für Geist, Körper und Gefühle will Johanna Königsfeld mit ihnen erkunden, wie ihre Vergangenheit sie geprägt hat und was das für das gegenwärtige Leben bedeutet.

Macht Theater, 6–99 Jahre, Sonntag, 12. Oktober, ab 11 Uhr, diverse Orte, kostenlos aber mit Anmeldung: machttheater@muenchen.de