25. Januar 2019, 18:47 Uhr Aktion in 20 Städten Juncker fragt, viele antworten

Welche Europathemen sind wirklich drängend? In München stehen Bildung, Sicherheit, Wirtschaft ganz oben

Von Thomas Kirchner

Ein Saal im Kreisverwaltungsreferat, Europafähnchen weisen den Weg. Alle Münchner waren eingeladen, mehr als 150 Bürger hatten zugesagt, etwa die Hälfte ist gekommen. Was sie antreibt, bringt ein Moderator auf den Punkt: "Es hat keinen Sinn, seinen Unmut über Europa nur auf Facebook breitzutreten." Besser sei es, sich einzubringen, aktiv nachzudenken über die Frage, wie es weitergehen soll mit der Europäischen Union, der Zukunft Europas. In diesem Raum könne jeder seine Wünsche äußern.

Hier ist sie also mal, die Gelegenheit, direkt mitzureden über das, was in der europäischen Politik passieren soll - und vielleicht sogar etwas zu bewirken. Dass dies möglich ist an diesem Donnerstagabend, basiert auf einer der besseren Ideen aus Brüssel. Dort setzte vor zwei Jahren - die schlimmste Krise war gerade überstanden - Selbstbesinnung ein. Wohin wollen wir?, fragte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Wollen wir mehr Europa, weniger, oder auf bestimmten Feldern mehr und auf anderen weniger? Oder soll es bleiben, wie es ist? Juncker richtete die Frage nicht nur an die Politiker, sondern an alle Europäer. Die konnten sich in einer Netzumfrage äußern, einen von mehr als tausend "Bürgerdialogen" mit Mitgliedern der Kommission aufsuchen - oder eben Abende wie diesen.

"Citizen panel" heißt das Format, Veranstalter ist die Stadt München. Sie bringt die Sicht der Städte und deren Bedürfnisse ein. 20 europäische Metropolen, von Gijon bis Gent, machen mit und geben Diskussionsthemen vor. In München sind es: Bildung, Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung. Jeweils drei Vorschläge soll das Panel dazu entwickeln. Die Bürgermeister nehmen sie auf, besprechen sie Ende März, erstellen daraus ein Manifest für die Europawahl, geben es an die Kommission weiter, und idealerweise findet das auch Eingang in die Erklärung zur Zukunft der EU, die die Staats- und Regierungschefs im Mai im rumänischen Sibiu verabschieden werden. "Vielleicht ist ihr Vorschlag dann dabei", jubelt der Moderator, "direkter geht's nicht."

Im Saal sitzen Jung und Alt, keine Migranten, einige europäische Ausländer. Die Vorstellungsrunde zeigt: Fast alle haben eine höhere Bildung und ein großes Herz für Europa. EU-Kritiker sucht man hier vergebens. Dann geht es los. An einem der "Wirtschafts"-Tische ergreift ein Architekt das Wort. Sein Anliegen: Ausschreibungen. In Deutschland bekomme fast immer der billigste Anbieter den Zuschlag, klagt er. Das drücke die Löhne und senke die Qualität. Man solle es machen wie die Schweiz, die das billigste und das teuerste Angebot von vornherein ausschließt. Die EU solle Qualitätsbewusstsein fördern. Eine Rentnerin sagt leise: "Ich wünsche mir, dass die Steuern überall bezahlt werden."

Nebenan, beim Thema "Sicherheit", wird eine "gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik" gefordert. Ein älterer Herr will, dass Wahlen vor Beeinflussung von außen geschützt werden und wünscht sich "wirklich offene Grenzen, ohne diese bayerische Grenzpolizei".

Zurück zum Wirtschaftstisch. Dort wurde das Architektenanliegen in einen Vorschlag umgemünzt: Ein wirklich fairer Wettbewerb müsse her in der EU, ohne Dumping. Eine Italienerin träumt laut von "modulierten Verkehrsflüssen" und mehr Heimarbeit, um die Pendelei einzudämmen. "Aber wir können Autos nicht zu Hause bauen", entgegnet einer. Die Moderatorin vermittelt: "Mit einem schnelleren Internet auf dem Land wäre viel möglich." Es geht also um Förderung der Digitalisierung, und man einigt sich darauf, auch das sei eine europäische Sache.

Konzentriert und sachlich laufen die Gespräche, sanft gelenkt von Moderatoren. Eine Stunde vergeht schnell. Zum Schluss wird per Strichliste ausgewählt. Ganz oben bei der Wirtschaft: "mehr Gerechtigkeit", vor allem in Steuerfragen. Bei der Sicherheit gewinnt das gemeinsame europäische Asylsystem. Bei der Bildung: "mehr Europa in der Schule, am besten mit einem eigenen Fach". Alle Vorschläge werden im Internet stehen.