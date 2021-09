Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, gibt es eine besondere Führung durch die Münchner Altstadt - denn Residenz, Ruffini-Block oder Asam- und Theatertinerkirche spielen dem Betrachter architektonisch ganz schön was vor.

Von Veronika Kügle

"Sein oder nicht sein", das war für Shakespeares Hamlet die entscheidende Frage. Weniger mit dem Sein, vielmehr mit dem Schein möchte sich am diesjährigen Tag des offenen Denkmals Burkhard Körner vom Landesamt für Denkmalpflege beschäftigen. Unter dem Motto "Schein und Sein" wird am Sonntag, 12. September, eben jene Architektur in der Münchner Altstadt unter die Lupe genommen, die "etwas vorspielt". Dahinter stünde nämlich oft eine politische Idee oder Absicht, so Körner. Die Residenz und ihr Königsbauflügel hätten sich beispielsweise das Palazzo Medici in Florenz zum Vorbild genommen, da das als Herrschaftssymbol galt. Auch die Asam-Kirche würde das Thema "par excellence" aufgreifen, oft hätte man im späten Barock und Rokoko teure Materialien lediglich nachgeahmt. Treffpunkt ist am Sonntag der Innenhof der Alten Münze, von dort aus geht es zur Residenz hin zur Theatinerkirche, dann über den Marienplatz bis hin zum Ruffini Block. "Die Objekte wird man kennen, aber vielleicht mit einem anderen Blick sehen".

In Regensburg wird es Führungen durch die Außenanlage der königlichen Villa geben, die erhöht auf den Resten der Stadtbefestigung vor den Toren der spätmittelalterlichen Stadt liegt. Nach Kehlheim lohnt sich ebenfalls ein Ausflug. Ausgehend vom Biergarten an der Fähre in Eining führt hier eine Rundwanderung an der Donau entlang hin zum Weinberg und schließlich am römischen Legionslager im Unterfeld vorbei. Auch in Weißenburg haben Besucher die Möglichkeit, tief in die römische Geschichte einzutauchen. Die Führung zeigt die Ausgrabungen in der Zivilsiedlung des römischen Kastells Biriciana, nach dem 1. Weltkrieg wurde hier das Wohnquartier Steinleinsfurt errichtet. Mit Voranmeldung steht dem Wochenendausflug also nichts mehr im Wege. Alle anderen können an digitalen Führungen teilnehmen oder ihre eigene Stadt neu entdecken.

Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 12. Sep., Infos unter tag-des-offenen-denkmals.de, Anmeldung auf blfd.bayern.de