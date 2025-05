Von Wolfgang Görl

Am Morgen des 25. Oktober 1950 scheint in der Möhlstraße in Bogenhausen alles wie immer zu sein. Die Geschäfte florieren, es wird angepriesen, gefeilscht, gerechnet und gekauft. In der von noblen Villen gesäumten Straße waren in den Jahren seit dem Ende des Krieges um die hundert Marktbuden entstanden. Dazwischen streifen an diesem kalten Mittwochmorgen Frauen und Männer umher, darunter viele Displaced Persons (DPs), Menschen, die während des Krieges von deutschen Truppen aus ihrer Heimat verschleppt und als Zwangsarbeiter ausgebeutet worden waren.