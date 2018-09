13. September 2018, 14:15 Uhr Aktion Bibersafari an der Isar

Erwachsene und Kinder können bei einer Bibersafari an der Isar einen Einblick in der Leben der Tiere gewinnen.

Es dauerte einige Jahre, bis die Naturfotografen Bettina und Christian Kutschenreiter von einer wild lebenden Biberfamilie akzeptiert wurden und diese in ihrer Gegenwart ein völlig ungestörtes Verhalten zeigten. Denn eigentlich sind die sensiblen, intelligenten und nachtaktiven Tiere sehr scheu. Deshalb erkennt man die Anwesenheit der begnadeten Baumeister eher indirekt, an gefällten Bäumen und abgenagten Ästen. So ist es schon fast ein Glücksfall, einen Biber in freier Natur beobachten zu können. Am Freitag, 14. September, berichten die Kutschenreiters auf Einladung des "Bund Naturschutz" in ihrer Multivisionsshow "Aus dem Leben einer Biberfamilie" von ihren Erlebnissen.

Davor gibt es für Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, an einer "Bibersafari" entlang der Isar teilzunehmen. Geführt von Angela Burkhardt-Keller erfährt man dabei, wie diese Tiere in der Stadt leben, was sie gerne fressen und wie ein friedliches Nebeneinander zwischen Mensch und Tier gelingen kann.

Bibersafari, ab 6 J., Fr., 14. Sep., 16.30 Uhr, Thalkirchner Platz. 19 Uhr: Aus dem Leben einer Biberfamilie, Alter Wirt, Fraunbergstr. 8