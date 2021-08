Mit einer "Autofrei-Challenge" will der Münchner Bund Naturschutz (BN) die Menschen davon überzeugen, auf ihr Auto zu verzichten. Wer dabei mitmachen will, gibt für zwei Wochen seinen Führerschein ab und nimmt dadurch an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem VHS-Kurse und Einkaufsgutscheine. Der BN veranstaltet dazu am Samstag, 4. September, eine "Autofrei-Challenge-Tour" zu verschiedenen Orten in der Stadt, wo es auch ein kleines Musikprogramm und eine Buchvorstellung gibt. Am Stachus ist der BN von 10 bis 12 Uhr zu finden, im Tal von 13 bis 15 Uhr und am Rindermarkt von 16 bis 18 Uhr. Dort können jeweils auch die Führerscheine abgegeben werden. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann seine Fahrerlaubnis bereits vom 1. September an im BN-Kreisgruppenbüro in der Pettenkoferstraße 10a abgeben. Dort können die Führerscheine nach dem 18. September auch wieder abgeholt werden. Der BN verspricht, sie in den zwei Wochen sicher aufzubewahren. Alle Infos zur Autofrei-Tour durch München stehen auch auf der BN-Website unter bn-muenchen.de/autofrei-challenge.