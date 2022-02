Alfred Hettmer ist der Mann aus dem Bayerischen Landeskriminalamt, der am längsten und kontinuierlichsten bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" ist. Das Publikum kennt ihn. Selbst in der Sauna haben ihn schon Leute darauf angesprochen.

Von Anita Naujokat, München

Wer wissen will, wie das ist, mit Alfred Hettmer und dem Publikum, dem erzählt er diese Geschichte: Vor einiger Zeit war er beim DFB-Pokalfinale vor dem Stadion in Berlin. Er war im Bayerntrikot. Da brüllte ein Mann, der mit einer Gruppe Dortmund-Fans unterwegs war, ihn an. "Hey! Sie!", schrie der "Schrank von Mann" und stürmte auf ihn zu, "Sie da!". Erst sah es nach Ärger aus, aber dann rief der Mann: "Grüßen Sie mal den Rudi Cerne und das ganze Team. Ihr macht eine Super-Sendung." Einfach unglaublich, findet Alfred Hettmer, wie viele Menschen sich Stimmen und Gesichter merken können.