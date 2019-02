18. Februar 2019, 18:21 Uhr 120 Aktenordner voller Fundstücke Viel mehr als ein Kleinkunstdiener

Der Verwalter des Nachlasses von Karl Valentin überlässt dem Musäum, in dem das Werk des Komikers gepflegt wird, sein gesammeltes Material

Von Sabine Reithmaier

Der Anlass war illuster. Ihre Fahnenweihe wollten niederbayerische Feuerwehrleut mit der Aufführung eines Stücks von Karl Valentin und Liesl Karlstadt schmücken. "Wir wollen den Firmling", schrieben sie an Gunter Fette, "schicken Sie ihn uns per Nachnahme." Die Postkarte steckt in einem der 120 Aktenordner, die der Nachlassverwalter des Münchner Künstlers jetzt an das Valentin-Karlstadt-Musäum übergeben hat. Das umfangreiche private Archiv des Rechtsanwalts hat im Uhrturm Platz gefunden und füllt fast eine ganze Wand.

In den Unterlagen finden sich unter anderem die Buch-, Schallplatten-, CD- und Filmeditionen, die in den vergangenen 50 Jahren aus den Werken von Karl Valentin entstanden sind. (Foto: Jan A. Staiger)

"Auf den ersten Blick sind der Großteil bloß schnöde Ordner", sagt Musäumsdirektorin Sabine Rinberger. Aber ihr Inhalt hat es in sich. Die Unterlagen ermöglichen es, die gesamte Rezeptionsgeschichte des Komikers nachzuverfolgen. Eine Fundgrube für alle Valentin-Forscher. Jede Wiederaufnahme eines Werkes bedurfte schließlich einer Lizenzierung durch Fette, weshalb sich in seinem Archiv auch jene Buch-, Schallplatten-, CD- und Filmeditionen finden, die während der vergangenen 50 Jahre entstanden sind. Oder die Plakate zu Valentin-Theateraufführungen, unter anderem in Südamerika, Russland und Südafrika. Auch sie verdeutlichen beeindruckend, wo die Werke des Münchner Künstlers überall aufgeführt wurden.

Musäumsdirektorin Sabine Rinberger hat in der Ausstellung im Uhrturm fast eine ganze Wand geräumt, um das private Archiv des Rechtsanwalts Gunter Fette unterbringen zu können. (Foto: Jan A. Staiger)

"Seit fast 50 Jahren kämpfe ich darum, dass Valentins Wirken in die ganz große Kunst eingeordnet wird, und er nicht bloß als Kleinkunstdiener abgestempelt wird", sagt Fette. Die Wiederentdeckung des Komikers setzte Ende der Sechzigerjahre ein; plötzlich wollten viele wissen, ob sie Texte übernehmen dürften. Bertl Böheim, Valentins Tochter, suchte nach einem Spezialisten fürs Urheberrecht und fand Fette, der seit 1970 eisern darüber wacht, dass sich niemand unautorisiert an Valentins Texten, Fotos oder Zitaten vergreift. Inzwischen tut er dies im Auftrag der Urenkel des Komikers.

Das Privatarchiv von Rechtsanwalt Gunter Fette. (Foto: Jan A. Staiger)

Fette hat viele gerichtliche Auseinandersetzungen geführt, um das Erbe zu schützen. Unvergessen der Rechstreit mit der Witwe Carl Niessens. Der Schauspieler, Regisseur und Professor am Theaterwissenschaftlichen Institut der Kölner Universität hatte 1953 den Nachlass Karl Valentins für deren Sammlung gekauft, nachdem die Stadt München es abgelehnt hatte, 7000 Mark dafür auszugeben. Niessens Witwe war der Meinung, sie hätte damit auch das Urheberrecht erworben, was die Erben und Rechtsanwalt Fette aber anders sahen. Es dauerte etliche Jahre, bis der Prozess zugunsten der Valentin-Erben entschieden und der Nachlass in Köln wieder öffentlich zugänglich war.

Jüngst konnte man Fette auch in Andreas Ammers Film "Wrdlbrmpfd!" erleben, eine Tabelle in die Kamera haltend, auf der in roter Farbe aufgezeigt wird, wo Valentin im Ausland aufgeführt wurde. Rot dominiert, Deutschland dagegen ist nur schwach vertreten. Auch die Wiederentdeckung begann "in der Fremde", also im Ausland. "Die erste Aufführung eines Valentin-Stücks nach seinem Tod war am Akademietheater in Wien", erinnert sich Fette; die erste Film-Retrospektive fand in Paris statt. Warum er seinen Schatz jetzt, wenige Tage nach dem 71. Todestag Valentins am 9. Februar, ans Musäum übergeben hat? "Weil ich selbst noch alles ordnen wollte", sagt der 77-Jährige. "Ich wollte sicherstellen, dass das Material in gute Hände kommt." Am 1. Januar 2019 ist zudem die Urheberrechtsschutzfrist für Valentins Werke abgelaufen. Was nicht heißen soll, dass Fette jetzt keine Arbeit mehr hat. Aufgrund der dokumentierten Miturheberschaft von Liesl Karlstadt bleiben 25 Werke bis 2030 geschützt, denn Valentins Bühnenpartnerin starb erst 1960. Auf der Liste der 25 stehen, logisch, die beliebtesten Werke: "Der Firmling" ist dabei, aber auch "Die Orchesterprobe", "Die Raubritter von München", "Der verhexte Scheinwerfer" oder "Im Photoatelier".

"Für uns ist Fettes Konvolut jedenfalls von großer Bedeutung", freut sich Rinberger. "Wir werden respektvoll mit der Schenkung umgehen."