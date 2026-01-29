Zum Hauptinhalt springen

Akram Khans „Turning of Bones“ in der MuffathalleEin Tanz auf Leben und Tod

Lesezeit: 2 Min.

Der Fremde greift nach dem heilige Wissen des Stammes: ein unverzeihlicher, tödlichen Frevel in Akram Khans „Turning of Bones".
Der Fremde greift nach dem heilige Wissen des Stammes: ein unverzeihlicher, tödlichen Frevel in Akram Khans „Turning of Bones". (Foto: Jeanette Bak)

Der britisch-bangladeschische Meisterchoreograf Akram Khan bringt mit der Stuttgarter Gauthier Dance Company ein überwältigendes Tanzritual auf die Bühne.

Kritik von Jutta Czeguhn

Am Ende taucht er nicht auf, um Einhalt zu gebieten, der Engel Gottes. Das Menschenopfer muss vollzogen werden. Der Stein, oder ist es ein Schädelknochen, rauscht mit Wucht hernieder. Der Klan, dicht gedrängt im Kreis, verdeckt die Sicht auf diesen Ritualmord. Die junge Frau hat pflichtschuldig ihren Geliebten, den Fremden, erschlagen. Doch nun ist sie erstarrt, verlässt die Sippe, wie Orpheus sucht sie ihn im Totenreich und begegnet doch nur seinem Schatten. „If I must die, you must live to tell our story“, hört sie ihn sagen. „Wenn ich sterbe, leb’ du weiter und erzähl’ unsere Geschichte.“

Zur SZ-Startseite

Schauspielerin Saskia Vester
:Was dich zum mutigen Menschen macht

Saskia Vester hat sich die Theaterrolle einer Frau auf den Leib geschrieben, die es mit einem bösartigen Senior aufnimmt. Ihre Haltung hat viel zu tun mit den schrecklichen Erfahrungen ihrer Eltern in der NS-Zeit.

SZ PlusInterview von Barbara Hordych

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite