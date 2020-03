Wenn ich damals gewusst hätte, dass mich die Sache mit dem Akkordeon in die Arme von Florian Silbereisen treiben würde, dann wäre ich lieber unmusikalisch geblieben. Ganz ehrlich. Was ist schon ein Leben voller Dreiachteltakte und Tonleitern, wenn man in die Hölle hinabsteigt, die volkstümliche? Aber das wusste ich ja damals nicht. Und den Flori gab es auch noch nicht, jedenfalls nicht als Stimmungsterrorist im Fernsehen. Also schmiss ich mich ans Akkordeon oder besser: Es schmiss mich beinahe um. Denn selbst die Kindervariante ist für einen Grundschüler schwerer zu schultern als ein vollgestopfter Scout-Ranzen, und den trägt man gewöhnlich am Rücken.

Dass es die Quetschn, wie man bei uns zu Hause sagt, auf der Skala der lässigsten Musikinstrumente niemals unter die Top Ten schaffen würde, war mir klar. Aber Coolness (und die damit direkt in Verbindung stehenden Mädchen) war in den ersten Schuljahren noch kein Kriterium. Ein Leben ohne Image, gute Sache!

Also quälten wir uns, die Quetschn und ich. Sieben Jahre Akkordarbeit, das muss man erst mal durchhalten. Wir meisterten Notenhefte, die Lieder wie "Esel Beppo", "Trompetenecho" oder "Greensleeves" enthielten, überstanden Übungsstunden in miefigen Volksschulkassenzimmern und gingen hin und wieder auf Abstand. Voneinander lassen konnten wir nicht. Dafür war der Spaß am Spiel einfach zu groß - jedenfalls größer als der Erfolg. Der war eher bescheiden: Mehr als ein dritter Platz bei "Jugend musiziert" war nicht drin, was für einen geborenen FC-Bayern-Fan eine mittlere Katastrophe bedeutete (über Trainerwechsel und Neuverpflichtungen wurde nachgedacht).

Aber natürlich war nicht alles schlecht. Gut fand ich zum Beispiel die Vielseitigkeit, die der Tasten-und-Knopf-Hybrid mit sich brachte. Dass zwei Hände gleichzeitig zu unterschiedlichen Dingen fähig sind, war mindestens eine kindliche Offenbarung. Bass und Melodie selbst in der Hand zu haben, das ist schon eine besondere Einrichtung der Musikwelt. Dachte ich und trainierte rechte und linke Hand sowie deren taktvolles Zusammenspiel. Das Schöne am Akkordeon ist ja auch, dass die Musik Leben atmet. Ohne Luft kein Leben. Ohne Blasebalg keine Melodie. Und dann erst das Gefühl, wenn der linke Ringfinger in die kleine Mulde im Meer der Bassknöpfe rutscht! Das verspricht Sicherheit und Halt: C gefunden - alles in Ordnung!

Selbstredend war nicht immer alles in Ordnung respektive ging jede Menge schief. Finger verhakelten sich, falsche Tasten wurden gedrückt, Einsätze versemmelt. Aber was machte das schon? Denn freilich ging es bei der Sache mit dem Akkordeon hauptsächlich um Hausmusik: Zu Hause wurde es nicht nur an Weihnachten laut - mein Vater hat endlich einen passablen Bandkollegen gefunden, nachdem der Bruder vorzeitig aufgegeben hatte und lieber die Computertasten bediente.

Mit den ersten gefärbten Haaren dann das Unvermeidliche: Die Pubertät kam, das Akkordeon ging. Wurde ausgetauscht durch Keyboard, Gitarre, E-Gitarre. So weit so prima, doch wie es halt so läuft im Leben, holt einen die Vergangenheit wieder ein. Irgendwann steht sie vor der Tür und bläst dir den Marsch.

Und hier kommt Florian Silbereisen ins Spiel. Weil meinen besten Freunden zum Junggesellenabschied nichts Besseres einfiel, als mich in Gedenken an meine Akkordeonjahre zum "Frühlingsfest der Volksmusik" nach Bozen zu entführen, stand ich ihm also persönlich gegenüber, dem Flori. Und musste ein Schild hochhalten, das meine Noch-Freunde für die Live-Show vorbereitet hatten. Darauf war, leider sehr deutlich, zu lesen: "Florian, du heißes Silbereisen." Und alles nur wegen der Quetschn.