Japan trauert um Akinori Nakayama. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Turner, der unter anderem bei den Olympischen Spielen 1972 in München zwei Goldmedaillen gewonnen hatte, bereits am 9. März im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Dies teilte Japans Turnverband mit.

Insgesamt gewann Nakayama bei Olympia sechsmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. Er gehört damit zu den herausragenden Teilnehmern an Olympischen Spielen.

Bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt war er mit vier Goldmedaillen (mit der Mannschaft, an den Ringen, am Reck und am Barren) sowie Silber am Boden und Bronze im Mehrkampf der erfolgreichste männliche Teilnehmer überhaupt.

Vier Jahre später siegte er in München zwei weitere Male (mit der Mannschaft und an den Ringen), am Boden gewann er Silber und im Mehrkampf Bronze. Zudem wurde Nakayama zwischen 1966 und 1970 sieben Mal Weltmeister.

Nach Nakayama ist eine Technik an den Ringen benannt. Im Mai 2005 wurde er in die International Gymnastics Hall of Fame aufgenommen.

Nakayama wurde am 1. März 1943 in der Präfektur Aichi geboren. Bei den Spielen in München war er 29 Jahre alt. Die Süddeutsche Zeitung berichtete über den Erfolg damals so: „Nur in Japan muss man 24 Jahre alt werden, bis einem der Sprung in die Nationalmannschaft gelingt. Das setzt ein Unmaß von Geduld voraus, mehr noch von Liebe zur Turnkunst, und diese Liebe zur Turnkunst wird genährt aus einer Weltanschauung, in der das Streben nach Meisterschaft, wo immer sie erreicht werden will, als ein sicherer Weg zur Selbstvollendung gesehen wird. Solange Japans Kunstturner von solchem Geist beflügelt sind, werden sie (..) in der Welt unschlagbar sein.“