Von Klaus Kalchschmid, München

Fünf Jahre und 18 Liederabende mit großartigen Sängerinnen und Sängern, teils schon berühmt, teils junge, vielversprechende Talente, sind die stolze Bilanz der Reihe Lied-Er-Leben. Die japanische Pianistin Akemi Murakami hat sie 2017 ins Leben gerufen und organisiert sie bis heute privat fast ganz ohne Subventionen. Okka von der Damerau, Susanne Bernhard, Julian Prégardien oder Daniel Behle waren schon zu Gast, aber auch exzellente junge Sänger wie Matthias Winckhler, Manuel Walser, Andreas Burkhart oder Ilker Aracyürek.

Der großartige Countertenor Valer Sabadus, in München geboren und ausgebildet, heute an den Opernhäusern Europas zuhause, hat schon zahlreiche CDs veröffentlicht und singt zu Beginn der Jubiläumssaison in dieser Reihe seinen ersten Solo-Liederabend. Er enthält ein wunderbar gemischtes Programm, das von Henry Purcells "Music for a while", Haydn und Mozart über Schubert ("Auf dem Wasser zu singen", "Du bist die Ruh") und Schumann ("Mondnacht" unter anderen) sowie einen Block mit bekannten französischen Mélodies (Berlioz, Hahn, Duparc, Fauré) bis Britten und Mahler ("Ich atmet einen linden Duft", "Ich bin der Welt abhanden gekommen") reicht.

Für die vierstimmigen Liebeslieder-Walzer op. 52 und 65 von Johannes Brahms zu vierhändiger Klavier-Begleitung (Di., 26. Juli) konnte Murakami als Partner nicht nur den legendären Liedpianisten Helmut Deutsch gewinnen, sondern auch den Tenor Christoph Prégardien neben Nikola Hillebrand, Hagar Sharvit und Johannes Kammler.

Am 7. Oktober musiziert Akemi Murakemi einmal mehr im Max-Joseph-Saal mit dem Bariton Manuel Walser, der zur neuen Generation exzellenter junger Lied-Sänger zählt. Er singt neben Beethovens "An die ferne Geliebte" ausgewählte Lieder und den "Schwanengesang" von Franz Schubert.

Liederabend "Clair de Lune", Valer Sabadus (Countertenor), Akemi Murakami (Klavier), So., 15. Mai, 19.30 Uhr, Max-Joseph-Saal der Residenz.